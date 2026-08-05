В Казани установили теннисные столы из переработанного пластика

В гастрокомплексе «Кайт» появились два уличных стола для настольного тенниса, изготовленных из переработанных пластиковых крышек, собранных жителями Казани. Столы созданы в рамках летней экологической коллаборации «Теннисному столу – крышка» от УК «ПЖКХ».

По полученной информации, каркас столов выполнен из металла, игровая поверхность и сетка – из переработанного пластика. По фактуре поверхность напоминает терраццо: желтая основа с разноцветными вкраплениями от крышек разных цветов.

Сбор крышек стартовал 10 июля и продлился около двух недель. За это время горожане сдали более 200 кг пластика на «Точках сбора» УК «ПЖКХ». Наибольший вклад внесли ученики гимназии № 179. Изготовлением столов занималась студия Qullar.

Столы находятся на территории гастрокомплекса и открыты для всех гостей: играть можно бесплатно, без записи и ограничений по времени. Конструкция рассчитана на уличную эксплуатацию, поэтому столы останутся доступны в течение всего летнего и осеннего сезона.

Первым событием на новых столах стал турнир по настольному теннису «Прыг-Скок», который Enter и УК «ПЖКХ» провели 1 августа в «Кайте». Участие приняли 16 команд – представители городских проектов и сборные горожан. Победителем стала команда «Школы 21», второе место заняла школа программирования Proginsky, третье – редакция Enter.

После турнира столы остались в гастрокомплексе на постоянной основе как часть общественного пространства.