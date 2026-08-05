ES Gallery и театр Тинчурина объявили конкурс для художников со всей России

Галерея современного искусства ES Gallery совместно с Татарским государственным театром драмы и комедии имени Карима Тинчурина объявили открытый конкурс для художников со всей России. Проект приурочен к новому театральному сезону, который пройдет под темой «Новые горизонты» – времени смелых решений, больших открытий и движения вперед, сообщают организаторы.

Согласно полученной информации, коллаборация театра и галереи предлагает художникам исследовать взаимосвязь сценического и визуального искусства: как театральное пространство может быть переосмыслено средствами современного искусства и как художник способен стать соавтором нового сезона.

К участию организаторы приглашают художников из любого города России. Рассматриваются проекты в различных медиа: живопись, графика, скульптура, инсталляция, видео-арт, текстиль, site-specific проекты. Можно подать как готовые произведения, ранее не экспонировавшиеся, так и новые концепции, эскизы и проекты, которые будут реализованы специально для пространства театра.

Согласно сообщению, победители получат финансовую поддержку на создание работы, возможность представить проект в пространстве театра Тинчурина в течение нового сезона, интеграцию проекта в визуальную и событийную программу театра, информационную поддержку, а также возможность войти в пул художников ES Gallery для дальнейших проектов и коллабораций.

«Мы рады объявить о старте этого проекта. Для нас важно, чтобы в новом сезоне театральное пространство зазвучало по-новому, а современное искусство стало его неотъемлемой частью. Мы ждем смелых, нестандартных решений и уверены, что этот конкурс откроет новые имена», – отметили организаторы.

Заявки принимаются до 10 августа 2026 года включительно. Результаты объявят до 15 августа. Для участия необходимо отправить письмо с темой «Новые горизонты» на электронную почту esgallerystudios@gmail.com, указав имя и фамилию, город проживания, краткое портфолио (до 10 работ) или ссылку на сайт или соцсети, описание проекта (до 2000 знаков), а также визуализации, эскизы или фотографии (до 5 файлов в формате JPEG или PDF). Каждый участник получит ответ по итогам рассмотрения заявки.

ES Gallery – галерея современного искусства, создающая выставочные проекты и музейные экспозиции в России и за рубежом. Театр Тинчурина – один из ведущих национальных театров Татарстана, основанный в 1933 году, который сегодня переживает этап развития после переезда в новое здание и прихода нового главного режиссера Айдара Заббарова.