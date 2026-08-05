«Мы снова первые»: Ольга Павлова – о третьем золоте российских синхронисток

Фото: Федерация водных видов спорта РФ

Российские синхронистки завоевали третье золото в акробатической групповой программе на чемпионате Европы в Париже. На втором месте – сборная Испании, на третьем – итальянки.

В состав российской команды входила представительница «Динамо РТ», мастер спорта международного класса Агния Тулупова. Заслуженный тренер РФ, советник председателя ФСО «Динамо РТ» Ольга Павлова поздравила российских синхронисток с победой.

«Это был очень непростой год для нашей Агнии Тулуповой, но, тем не менее, спортсменка сегодня в обойме. Я сердечно благодарю за поддержку главного тренера сборной России Светлану Ромашину и министра Республики Татарстан Владимира Леонова. Это наша общая победа», – поделилась с «Татар‑информ» Ольга Павлова.