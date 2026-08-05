В Мамадыше обозначили новые планы после масштабного обновления района

Итоги реализации народной программы за последние пять лет и планы дальнейшего развития обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который прошел в Мамадыше. Участники встречи подвели итоги масштабных преобразований в социальной, дорожной и коммунальной сферах, а также обозначили приоритеты развития района на ближайшие годы.

С основным докладом выступил глава Мамадышского района Вадим Никитин. По его словам, за последние пять лет объем капитальных вложений в развитие муниципалитета составил 5 млрд 652 млн рублей. Благодаря этому в районе построены, капитально отремонтированы и благоустроены 257 объектов.

Среди наиболее значимых проектов – комплекс «школа – детский сад», универсальный спортивный комплекс «Юбилейный», лыжная база, многофункциональный центр «Батыр», горнолыжный комплекс, крытый футбольный манеж, а также многофункциональный центр в селе Катмыш и пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

За этот же период в районе построено и обновлено 105,8 километра автомобильных дорог и улично-дорожной сети. На развитие дорожной инфраструктуры направлено около 4,65 млрд рублей. Еще более 423 млн рублей вложено в модернизацию систем водоснабжения и канализации в Мамадыше и 12 сельских поселениях.

Продолжилось благоустройство общественных пространств. В рамках программы «Наш двор» обновлены 33 дворовые территории, капитально отремонтированы 11 многоквартирных домов и девять домов культуры. Завершены очередные этапы благоустройства набережной Вятки, городского пляжа, ипподрома и Сквера Славы.

Серьезные изменения произошли и в системе образования. В 17 школах капитально обновлены пищеблоки, во всех образовательных учреждениях появились шахматные зоны и пространства для патриотического воспитания.

Особое внимание на форуме уделили поддержке жителей сельской местности. По словам Вадима Никитина, в районе действует собственная жилищная программа для привлечения молодых специалистов. Семьи, переезжающие работать в сельскую местность, могут получить до 1,5 млн рублей на строительство жилья и до 750 тыс. рублей на приобретение готового дома. Такой возможностью уже воспользовались 15 семей.

Продолжается и поддержка личных подсобных хозяйств. Владельцам хозяйств, содержащим пять и более дойных коров, передано 155 доильных аппаратов.

Отдельным блоком обсуждалась помощь участникам специальной военной операции. Сегодня на передовой находятся более 600 уроженцев района. За время проведения СВО из Мамадыша отправлено свыше 72 гуманитарных конвоев общим весом более 560 тонн. Военнослужащим переданы свыше 60 мобильных бань, 33 автомобиля, 25 мотоциклов, более 400 печей-буржуек, медикаменты, оборудование и адресные посылки. Семьи бойцов находятся на постоянном сопровождении муниципалитета.

Перед участниками форума выступили депутаты Государственной Думы Ирек Богуславский и Анатолий Иванов, а также председатель Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков.

Ирек Богуславский подчеркнул, что сильная экономика является основой развития страны, позволяя укреплять обороноспособность, систему здравоохранения и социальной поддержки. Он также отметил, что с 2022 года из Татарстана в зону специальной военной операции и освобожденные территории направлено около 3300 тонн гуманитарных грузов.

Анатолий Иванов сообщил, что за последние годы Мамадышский район получил из федерального бюджета 4,5 млрд рублей, благодаря чему удалось реализовать масштабные инфраструктурные проекты. По его словам, продолжается работа по привлечению федерального финансирования на строительство дорог и обновление социальных объектов.

Федор Батков отметил высокий экономический потенциал Татарстана и подчеркнул, что в Мамадышском районе в ближайшее время начнет работу новый современный молочный комплекс.

В завершение форума состоялась презентация проекта «Электронная доска почета Республики Татарстан», учрежденного указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В Мамадышском районе в проект вошли 153 представителя 56 предприятий и организаций – передовики сельского хозяйства, врачи, педагоги, работники промышленности и других отраслей.

Подводя итоги встречи, Вадим Никитин подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря совместной работе жителей района, поддержке руководства страны и Татарстана, а также активному участию муниципалитета в федеральных и республиканских программах.

«Наши достижения – это общий результат работы руководства страны и республики, единомышленников партии и труда нашего народа. Мы и впредь готовы оставаться едиными и протягивать руку помощи защитникам нашей страны», – отметил глава района.

Материал подготовлен при участии Лилии Шаймардановой