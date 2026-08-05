Садыков: признание на Доске почета – особая оценка труда заводчан

Заместитель директора по управлению персоналом Зеленодольского завода имени А.М. Горького Рамиль Садыков отметил, что успехи предприятия складываются из кропотливого труда тысяч людей, и в этом общем деле нет незначительных ролей.

«Каждый сотрудник – от молодого рабочего до опытного мастера – вносит свой незаменимый вклад в судостроение, от которого зависят и репутация завода, и развитие отрасли в целом. Республиканская Доска Почета – это особое признание, выходящее за рамки обычной благодарности. Это свидетельство того, что республика видит и высоко ценит ежедневный добросовестный труд и рядовых рабочих, и специалистов», – сказал Садыков.

По его словам, для работника такая награда – это не просто отметка в личном деле и не просто фото на стенде, а подтверждение, что его профессионализм, ответственность и преданность делу важны и заметны на самом высоком уровне.

«На нашем заводе мы стремимся, чтобы каждый чувствовал: его работа имеет значение, а старания обязательно будут замечены. Признание на республиканском уровне – это и честь для самого работника, и гордость для всего коллектива. Оно вдохновляет человека не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым профессиональным вершинам и передавать свои знания, опыт, лучшие заводские традиции следующему поколению. Мы уверены: уважение к труду и его публичное признание – важнейшая опора сильной и сплоченной команды», – добавил Садыков.

Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда цеха №17 Андрей Нестеров отметил, что их труд – это не просто выполнение ежедневных задач, а вклад в развитие предприятия и процветание республики. По его словам, они создают не просто металл и конструкции, а строят надежные суда, в которые вкладывают мастерство и душу.

«Когда видишь себя на Доске почета, понимаешь: это не просто фотография. Это знак, что твою работу заметили. И что республика ценит труд своих граждан, видит тех, кто каждый день делает свою работу честно и с душой. Для меня это не только гордость, но и большая ответственность. Хочется и дальше оправдывать доверие, работать так, чтобы наш завод мог на нас положиться, а результаты нашего труда служили людям», – сказал Нестеров.

Напомним, электронная Доска почета заработала в Татарстане. На платформе представлены более 15 тыс. работников с 4,8 тыс. предприятий республики. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте.