Экватор «Курше феста»: арт-объекты, трибьют Зуле Камаловой и татарские фатирники

В этом летнем сезоне «Курше фест» впервые проходит в двух направлениях – традиционном и «Курше. Мирас», где создаются арт-объекты, спектакли, выставки и цифровые проекты. На пресс-конференции в «Татар-информе» организаторы подвели промежуточные итоги сезона и анонсировали запуск татарских фатирников, которые пройдут в 12 муниципалитетах республики.





Фото: презентация с пресс-конференции «Курше»

«Курше» объединил более 30 тысяч жителей

Фестиваль «Курше» уже вышел на экватор. Как рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» куратор событийных программ Института развития городов Татарстана Данил Данилов, победителями конкурса стали 43 проекта в направлении «Курше» и еще 17 – в направлении «Курше. Мирас».

На сегодняшний день в рамках фестиваля уже состоялось 196 мероприятий, которые посетили более 30 тыс. человек. До завершения сезона запланировано провести еще 235 событий.

Куратор событийных программ Института развития городов Татарстана Данил Данилов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Курше» сохранился таким же традиционным по проведению событий во дворах и общественных пространствах. А «Мирас» – это новое направление, которое создает наследие в нашей республике, чтобы жители могли пользоваться им еще долгое время», – рассказал Данилов.

Он отметил, что благодаря фестивалю многие локальные мероприятия получили новое развитие, стали масштабнее и начали привлекать больше гостей. Кроме того, в муниципалитетах появились совершенно новые форматы событий.

Парады бабушек, сап-заезды и битвы роботов

По словам Данилова, наряду с уже ставшими традиционными кинопоказами, спортивными эстафетами, дворовыми чаепитиями и семейными играми появились профориентационные встречи, гастрономические фестивали, ретродискотеки и бардовские вечера.

Отдельные проекты предлагают необычные форматы. Среди них – костюмированный сап-заезд, ночные велопробеги, мотофестивали, парады бабушек и близнецов, а также соревнования по робототехнике.

В качестве примера Данилов привел проект «Спортивный Нижнекамск». По его словам, участники могут не только присоединиться к массовым велозаездам, но и подготовить велосипед к поездке.

«Сначала можно прийти со своим велосипедом, его отремонтируют, подкачают колеса, расскажут о технике безопасности, научат правильному вождению велосипеда, а затем весь город едет днем и ночью», – отметил он.

Фестиваль «Космос рядом» Фото: презентация с пресс-конференции «Курше»

Новые форматы в городах Татарстана

Среди наиболее ярких проектов Данилов также выделил фестиваль «Космос рядом», который реализует общественное движение «Татарстан – Новый век». В прошлом сезоне он запомнился мастер-классами по созданию моделей ракет, а космонавт Антон Шкаплеров записал для участников специальное видеообращение.

Еще одним примером удачного формата стала «Опера в Елабуге», где выступления проходят рядом с храмом в исторической части города.

«Правильно подобрана типология события к местности, и собирается взрослое поколение на эти мероприятия», – подчеркнул Данилов.

В Набережных Челнах одним из самых масштабных проектов стал «Фитнес в парках». В его рамках проходят более 200 тренировок по 13 видам спорта, которые организуются практически ежедневно и собирают постоянных участников.

Узнать расписание всех мероприятий фестиваля можно на портале «Лето в Татарстане», где афиша ежедневно обновляется.

«Главная идея – оставить после события наследие»

Новое направление фестиваля – «Курше. Мирас» – в первый же сезон вызвало большой интерес. На конкурс поступило 280 заявок, из которых победителями стали 17 проектов. Они проходят в 11 муниципалитетах Татарстана, затрагивают 12 сфер креативных индустрий, а 76% мероприятий проходят под открытым небом.

По словам Данила Данилова, проекты охватывают самые разные направления – архитектуру, культурное наследие, театр, гастрономию, народные художественные промыслы и ремесла, фотографию, кино, анимацию и другие сферы.

«Мы обязательно работаем с местными креативными лидерами, которые знают контекст республики, понимают, что нужно нашим жителям, и чувствуют нынешнюю повестку», – подчеркнул он.

Главная идея нового направления – не просто провести событие, а оставить после него наследие. Это могут быть книги, сайты, аудиогиды, арт-объекты, пластинки, навигация или другие проекты, которыми жители смогут пользоваться и после завершения фестиваля.

Фото: презентация с пресс-конференции «Курше»

В парке Горького появится новый арт-объект, а в Юрьевских пещерах – инсталляция

По итогам проектов в Татарстане появятся новые цифровые сервисы и культурные продукты.

Так, в Зеленодольске благодаря проекту «Елга» установят большой общественный стол, который станет местом встреч и обсуждений жителей. В Лениногорске создают городской квест «Ромашка». Столицу республики можно будет изучать по двуязычному веб-ресурсу с играми о татарской культуре для детей «Путешествия Ави по Казани» и по аудиогиду и экскурсионному маршруту «Дома и люди: улица Вознесенского / Островского».

В Бавлах благодаря проекту «Бавлы – территория традиций» создается единый дизайн-код муниципалитета с новой системой городской навигации.

Среди крупных арт-проектов Данилов также выделил проект «Ак Таш» в Камском Устье. В Юрьевских пещерах установят светомузыкальные инсталляции.

А в это воскресенье на фестивале «Итиль» в парке Горького Казани появится новый арт-объект «Соединенные рекой» в честь 90-летия парка.

Фотовыставки, спектакли и соседские истории

Часть проектов посвящена сохранению истории и культурной памяти. В Новошешминском районе в рамках проекта «Кожаный след коневодства» возрождают традиции кожевенного ремесла и создают общественное пространство в виде беседки для проведения мастер-классов. Это будет передвижная шорная мастерская в центральном парке.

В Балтасях реализуют проект «Непотерянные рецепты Балтасинского района»: жители собирают традиционные блюда и семейные рецепты, которые затем войдут в специальный сборник. Его презентация состоится в Казани на Московском рынке.

К 400-летию Набережных Челнов подготовлен проект «Чаллы Мирас. Наследие Челнов» – фотовыставка, посвященная истории города, КАМАЗа, архитектуре и людям.

Одним из флагманских проектов Данилов назвал «Трибьют Зуле Камаловой». «Считаем это одним из флагманских проектов, который встрепенул нас», – отметил он.

Еще один необычный проект – «Кинолента соседских историй». Его участники собирали воспоминания жителей со всей республики о жизни своих дворов, после чего на основе этих историй сняли короткометражный фильм.

В августе стартует серия ключевых событий «Курше. Мирас» Фото: презентация с пресс-конференции «Курше»

Проекты дорабатывали вместе с экспертами

В отличие от традиционного конкурса организаторы впервые провели для победителей очные питчинги. «Мы дали возможность представить проекты, получить обратную связь от экспертов и в течение недели после объявления результатов доработать их», – рассказал Данилов.

В августе стартует серия ключевых событий «Курше. Мирас». 5 августа в Набережных Челнах откроется фотовыставка «Чаллы Мирас. Наследие Челнов». 8 августа состоятся сразу два проекта – «Трибьют Зуле Камаловой» на набережной возле театра Камала и семейное событие «Путешествие Ави по Казани» в парке «Калейдоскоп».

9 августа в Альметьевске откроется «Микромузей «Метр квадратный»», а 10 августа в Зеленодольске начнется строительство арт-объекта «Елга».

16 августа возле Казанского Кремля состоится премьера спектакля «Сахтиан» известного клоуна Руслана Риманаса, посвященного истории татарского сапожного ремесла. В 20-х числах августа в Юрьевских пещерах Камско-Устьинского района зрителям представят светомузыкальные инсталляции проекта «Ак Таш».

Главное событие проекта состоится 8 августа в 19:00, где известные татарские артисты исполнят песни Зули Камаловой Фото: презентация с пресс-конференции «Курше»

Песни Зули Камаловой получат новое звучание

Подготовка к одному из флагманских проектов «Курше. Мирас» – «Трибьюту Зуле Камаловой» – вышла на финальную стадию. Как рассказал генеральный продюсер проекта Булат Шаймиев, уже выпущены афиши с полным составом участников, а 2 августа в сквере Аксенова прошло первое событие – паблик-ток «Как Зуля Камалова изменила татарскую музыку».

«Люди были заинтересованы, пришла хорошая публика, в конце мероприятия задали вопросы. Мы также показали эксклюзивный материал – концерт, который когда-то прошел в «Пирамиде», где выступала Зуля Камалова», – рассказал Шаймиев.

Главное событие проекта состоится 8 августа в 19:00, где известные татарские артисты исполнят песни Зули Камаловой.

«На сцену выйдут Саида Мухаметзянова, Гульназ с проектом «Дышать», Ильгиз Шайхразиев, Радиф Кашапов и другие музыканты. Я сам тоже буду выступать с двумя песнями», – отметил Шаймиев.

Сейчас исполнители продолжают репетиции, параллельно завершается подготовка площадки и сцены. Кроме того, организаторы готовят профессиональную видеосъемку и звукозапись концерта. Благодаря поддержке партнера проекта выступление будет полностью записано и после премьеры опубликовано в интернете, чтобы зрители смогли посмотреть концерт и послушать его в качественной записи.

Альбина Динмухаметова: «Финалом проекта станет семейная ярмарка 22 августа в сквере «Березка» в Зеленодольске. С 11:00 до 14:00» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Семейная ярмарка поможет жителям попробовать себя в предпринимательстве

Одним из победителей фестиваля «Курше» стал проект «Семейный маркет добрососедства» из Зеленодольска. Как рассказала представитель Школы предпринимательства Зеленодольска Альбина Динмухаметова, его главная цель – объединить жителей разных поколений и помочь им превратить свое хобби в небольшое семейное дело.

«Мы выбрали направление профориентации, потому что необходимо было объединить поколения – от детей до людей пенсионного возраста, чтобы каждый смог реализовать свои мечты и идеи», – отметила она.

На сегодняшний день в рамках проекта уже проведены три из пяти запланированных мероприятий, в которых приняли участие более 200 человек. На итоговую семейную ярмарку зарегистрировались 24 семьи, а публикации о проекте в социальных сетях охватили около 10 тысяч жителей Зеленодольского района.

По словам Динмухаметовой, среди участников есть ветераны СВО, пенсионеры, дети и начинающие мастера, которые производят домашнюю тушенку, травяные чаи, декоративные изделия, сувениры и другую продукцию. Организаторы помогают им подготовиться к первой ярмарке, рассказывают, как оформить торговое место и представить свои товары покупателям.

«Мы можем делиться своими секретами»

Зеленодольский проект объединил образовательные организации, бизнес и муниципалитет. Первые воркшопы прошли на городском озере, где будущие участники знакомились с мастерами и получали рекомендации по оформлению продукции. Затем отдельную встречу посвятили людям старшего поколения.

«Все они рукодельницы и мастера: плетут мочалки, делают чаи, ароматические подушки с лавандой. Многие раньше отправляли свои изделия на фронт, а теперь решили вместе с детьми и внуками представить их на семейной ярмарке», – рассказала Динмухаметова.

Еще один воркшоп состоялся в молодежном центре «Порт», где участники учились презентовать свою продукцию и привлекать посетителей на итоговое мероприятие.

Финалом проекта станет семейная ярмарка 22 августа в сквере «Березка» в Зеленодольске. С 11:00 до 14:00 здесь пройдет концертная программа, будут работать более 20 торговых точек, мастер-классы, игровые площадки и своп-зона, где жители смогут обменяться вещами.

По словам Альбины Динмухаметовой, проект помог по-новому взглянуть на добрососедские отношения.

«Благодаря конкурсу я стала обращать внимание на то, что рядом, за соседней дверью, может жить человек, который своими руками делает прекрасные вещи и может чему-то нас научить. Мы рядом, мы можем поддержать друг друга и можем делиться своими секретами», – сказала она.

Чайный стол, шахматы и караоке

В муниципалитетах, где в этом году не было поддержано ни одной заявки, запущен новый проект – «Татарские фатирники». Формат разработали по поручению Раиса республики Рустама Минниханова, чтобы жители всех районов смогли стать частью фестиваля.

«В 12 муниципалитетах республики не были поддержаны проекты. Это связано либо со слабой идеей, либо с тем, что не успели глубинно проработать проект. Поэтому мы продумали новый формат, когда приезжаем в муниципалитет и показываем, каким может быть событие в рамках конкурса и какие ценности оно может нести», – рассказал куратор событийных программ Института развития городов Татарстана Данил Данилов.

По его словам, фатирник – это современное переосмысление татарского квартирника, камерного музыкального вечера под открытым небом. Пространства оформят коврами, винтажной мебелью и ретродекором, чтобы воссоздать атмосферу старых дворов, где соседи собирались вместе, общались и проводили вечера.

Для гостей подготовят традиционный татарский чайный стол с самоваром, травяным чаем и национальными угощениями, а также площадки для игры в шахматы, настольный теннис, классики, «резиночку» и другие дворовые игры.

Музыкальная часть пройдет в формате караоке – это также новое направление фестиваля. Вместе с казанскими музыкантами на сцену выйдут местные артисты, а зрители смогут присоединиться к исполнению известных татарских и русских песен.

«Мы обязательно собираем местных артистов, которые исполняют свои композиции. Будет караоке, где все смогут подпевать, будут традиционные дворовые игры и татарский чайный стол», – рассказал Данилов.

Фото: презентация с пресс-конференции «Курше»

Серия фатирников стартует в середине августа

Серия мероприятий стартует 13 августа в Лаишевском районе и продлится до 18 сентября. За это время татарские фатирники побывают в Актанышском, Алькеевском, Заинском, Кайбицком, Муслюмовском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском и Ютазинском районах.

Кроме того, 30 октября Институт развития городов совместно с Республиканским ресурсным центром поддержки НКО проведет обучение для участников конкурса.

Федеральные эксперты в сфере креативных индустрий и событийного менеджмента помогут авторам проектов доработать идеи, глубже проработать концепции и лучше определить целевую аудиторию.