Нижнекамск отпразднует 60-летие масштабным концертом с The Hatters и салютом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Нижнекамск 15 августа отметит 60-летие. Торжества развернутся на майдане – площадке, исторически связанной с юбилейными событиями города. Главными гостями праздника станут группы The Hatters, ВИА «Волга-Волга», Фирдус Тямаев и Ришат Тухватуллин.

Гуляния начнутся в полдень. У майдана развернут несколько тематических площадок: историческая зона позволит окунуться в прошлое Нижнекамска и заглянуть в его будущее; отдельная зона посвящена СВО – здесь разместятся волонтеры и благотворительная ярмарка; в зоне «Умный город» представят городские проекты, в том числе совместные с «Яндексом»; на «Территории достижений» сделают акцент на спорте – в эти дни отмечают День физкультурника. Здесь же пройдет презентация хоккейного клуба «Нефтехимик».

Торжественная часть начнется в 16:00 с масштабного пролога, раскрывающего историю Нижнекамска от прошлого к будущему. В рамках юбилейного вечера выступят Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, ВИА «Волга-Волга» и питерская поп-группа The Hatters. Завершится праздник салютом.