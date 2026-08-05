В Старо-Матакском сельском поселении открыли новый исполком

В Старо-Матакском 5 августа сельском поселении состоялось торжественное открытие нового здания исполкома, построенного по республиканской программе.

На церемонии присутствовали глава района Александр Никошин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, депутаты Госдумы Олег Морозов и Айдар Метшин, депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев, главы сельских поселений и жители.

«До этого исполком Старо-Матакского сельского поселения был вынужден выполнять свои служебные обязанности, ютясь в старом помещении, доставшемся ему от прежнего совхоза. Сейчас он будет работать с населением в современном здании со всеми удобствами, построенном по республиканской программе», – сказал Александр Никошин.

Экзам Губайдуллин отметил, что в Татарстане с 2015 года действует программа по ремонту и строительству зданий исполкомов сельских Советов. За десять лет возведено более 100 новых зданий и отремонтировано около 300.

«Благодаря республиканским программам, целью которых является значительное улучшение уровня жизни на селе, проводится значительная работа по благоустройству территорий сельских населенных пунктов. Начиная с сегодняшнего дня и сотрудники нашего исполкома будут обслуживать жителей поселения в здании со всеми удобствами», – подчеркнула глава Старо-Матакского сельского поселения Ольга Гуляева, выражая от имени сельчан благодарность руководству республики.

В ходе церемонии была перерезана красная лента. В новом просторном здании сельчане смогут получать ответы на волнующие их вопросы.

Материал подготовлен при участии Лилии Шафиковой

Фото и видео предоставлены Лилией Шафиковой