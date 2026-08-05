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Экономика 5 августа 2026 17:48

В Нацмузее РТ рассказали, для чего нужна электронная Доска почета

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Электронная Доска почета Татарстана нужна для публичной благодарности и повышения мотивации сотрудников. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась Заведующая отделом сопровождения музейных информационных систем Нацмузея РТ Резеда Кузнецова.

«Доска почета нужна для того, чтобы публично благодарить лучших сотрудников, повышать их мотивацию и показывать пример другим», – заявила она.

Кузнецова добавила, что показывать успехи рабочих важно, так как это укрепляет их уважение к труду, повышает гордость за профессию и делает рабочий коллектив более дружным и сильным.

#Татарстан #рабочие
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