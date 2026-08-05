Более 7 млрд рублей направлено на развитие Бугульминского района за пять лет

Фото предоставлено Анастасией Баландиной

В Бугульме состоялся муниципальный форум «Работаем на результат!». На мероприятии подвели итоги социально-экономического развития района за последние пять лет. Участие в нем приняли местные депутаты, руководители и работники предприятий, учреждений здравоохранения, спорта, культуры, победители профессиональных конкурсов, представители профсоюзов, волонтерских объединений, участники СВО и их семьи.

Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов отметил, что главным критерием эффективности являются не количество совещаний, а конкретные изменения, которые видят и чувствуют люди. По его словам, именно наказы жителей формируют планы ремонта дорог и дворов, развития социальной инфраструктуры и благоустройства.

За пять лет по федеральным и республиканским программам в районе построено и отремонтировано 614 объектов на общую сумму почти 7 млрд рублей. В их числе – 18 объектов образования, 9 учреждений культуры, 7 учреждений спорта и молодежной политики, 194 дворовые территории по программе «Наш двор» и 140 многоквартирных домов. Только в 2026 году в развитие района направлено более 4 млрд рублей.

Продолжается обновление центральной районной больницы: завершен первый этап капремонта, работы идут в этом году и запланированы на следующий. Из бюджета республики выделено почти 1 млрд рублей. В этом году в лицее №2 и школе №6 появятся новые корпуса – каждая школа практически удвоится по площади. Дети смогут учиться в одну смену. Общий объем финансирования двух объектов превышает 1,7 млрд рублей. На капремонт школы в Новосумароковском сельском поселении направлено 45 млн рублей.

Ведется капремонт водовода на улицах Ленина и Калинина стоимостью 153 млн рублей. В этом году по программе капремонта приводят в порядок 21 многоквартирный дом, по программе «Наш двор» благоустраивают 19 территорий.

В прошлом году на ремонт дорог выделено 1,05 млрд рублей на муниципальные дороги и 298 млн – на региональные, отремонтировано 53 км дорожного полотна. Работы прошли в каждом сельском поселении. В этом году выделено 700 млн рублей на муниципальные дороги и 135 млн – на региональные, что позволит привести в порядок еще 33 км.

За прошлый год в зону СВО отправлено 265 тонн гуманитарной помощи, с начала этого года – еще 48 тонн.

«Главным критерием нашей эффективности являются не количество совещаний и подготовленных документов, а конкретные изменения, которые видят и чувствуют люди. Я работаю в Бугульминском районе чуть больше года и за это время особенно ясно увидел главное: сила нашей территории – в людях, которые искренне переживают за ее будущее, готовы предлагать решения, брать на себя ответственность и работать вместе», – подчеркнул Фаттахов.

Депутат Госдумы Руслан Гаджиев отметил качество дорог, строительство в рекордные сроки двух школ и капремонт объектов здравоохранения. Он также подчеркнул открытость исполнительной власти и сплоченную команду Татарстана.

«Мы живем в непростое время, время испытаний. Показывая, как люди сплоченно их преодолевают, мы доказываем нашу силу. Ребята на передовой знают, как их поддерживают жители Татарстана. Каждый уверен, что его ждут дома, что ему помогут, когда он вернется. Спасибо всем бугульминцам за поддержку!» – сказал Руслан Гаджиев.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин отметили значимость реализации федеральных и республиканских программ, благодаря которым в муниципалитетах появляются новые социальные объекты и общественные пространства.

На форуме также состоялась презентация Электронной доски почета. На размещение заявлено 367 кандидатов, представляющих 145 трудовых коллективов Бугульмы и района.

Фото предоставлено Анастасией Баландиной