Новая гимназия, 48 дворов и 77 км дорог: чем запомнилась пятилетка Мензелинска

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Итоги реализации народной программы за последние пять лет и планы дальнейшего развития обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который прошел в районном Дворце культуры Мензелинска. В работе форума приняли участие представители органов власти, трудовых коллективов, общественных организаций, депутаты Государственной Думы, а также участники специальной военной операции и их семьи.

С основным докладом выступил глава Мензелинского района Айдар Салахов. По его словам, участие в федеральных и республиканских программах позволило значительно обновить инфраструктуру муниципалитета и повысить качество жизни жителей.

«Мы активно участвуем во всех федеральных и республиканских программах и активно реализуем муниципальные проекты», – подчеркнул Айдар Салахов.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

За последние пять лет в районе построены детская поликлиника на 60 посещений в смену, шесть модульных фельдшерско-акушерских пунктов, капитально обновлены еще девять медицинских учреждений в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Построены два сельских дома культуры, новые здания сельсоветов в двух поселениях и крытый футбольный манеж.

Большое внимание уделялось обновлению социальной инфраструктуры. За пять лет капитально отремонтированы 79 объектов, в том числе 15 учреждений образования и четыре объекта культуры. После реконструкции открылись здания музыкального, хореографического и художественного отделений Детской школы искусств, молодежный центр «Ялкын» переехал в современное помещение.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Продолжилось развитие спортивной инфраструктуры. В районе работают три спортивные школы, где ведется подготовка по 15 видам спорта. За последние годы открылись обновленный гиревой зал «Титан» и центр национальной борьбы «Минзэлэ батыры». Сегодня здесь занимаются более 160 детей, а воспитанники регулярно становятся победителями соревнований различного уровня.

Масштабные изменения коснулись и сферы образования. После капитального ремонта открылись общежитие педагогического колледжа и медицинское училище. Уже в этом году начнет работу новая гимназия «Мирас», рассчитанная на 500 учеников.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Серьезные результаты достигнуты в жилищном строительстве и благоустройстве. С 2021 года введено 92,5 тыс. квадратных метров жилья, капитально отремонтированы 29 многоквартирных домов. По программе «Наш двор» благоустроены 48 дворовых территорий, а благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов преобразились четыре общественных пространства, включая парк имени Ленина, Школьный сквер и городскую набережную. Еще 38 общественных пространств появились в сельских населенных пунктах.

Продолжается модернизация инженерной и дорожной инфраструктуры. За пять лет построено и отремонтировано 77 километров автомобильных дорог, реконструировано более 29 километров водопроводных сетей, введено свыше 14 километров газопроводов. В микрорайоне Садак завершается строительство школы на 500 мест и современного многофункционального спортивного комплекса.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Отдельное внимание на форуме уделили поддержке участников специальной военной операции. С начала СВО жители района отправили 105 гуманитарных конвоев, передав на передовую более 550 тонн необходимых грузов. Продолжается адресная помощь военнослужащим и их семьям.

Перед участниками форума также выступили председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азхат Хамаев, депутаты Государственной Думы Альфия Когогина и Айдар Метшин.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Альфия Когогина подвела итоги работы Государственной Думы восьмого созыва, отметив, что за пять лет принято около трех тысяч федеральных законов, почти 38% из которых имеют социальную направленность. Среди наиболее значимых решений парламентарий назвала индексацию материнского капитала и социальных выплат, введение единого пособия на детей, поддержку участников СВО и их семей, а также меры по борьбе с кибермошенничеством и незаконной миграцией.

Айдар Метшин подчеркнул, что благодаря участию в федеральных и республиканских программах Мензелинский район укрепил социальную сферу и сохраняет лидирующие позиции на северо-востоке Закамья по объемам сельскохозяйственного производства и урожайности.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В завершение форума состоялась презентация проекта «Электронная доска почета Республики Татарстан», учрежденного указом Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В этом году в него вошли 100 жителей Мензелинского района – работники сельского хозяйства, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, предприниматели и представители других отраслей, внесшие значительный вклад в развитие муниципалитета.