Минэнерго: разрешение на бензин Евро-2, Евро-3 и Евро-4 носит временный характер

Разрешение на производство, ввоз и обращение в России бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 является временной мерой, направленной на устойчивое топливообеспечение. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

Принятое решение, по данным ведомства, призвано обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка и предотвратить возможный дефицит в условиях изменения логистических цепочек и технологических ограничений. При этом в министерстве подчеркнули, что речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу.

Послабления действуют в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой, позволяющей сохранить баланс между качеством топлива и его доступностью для потребителей. Решение позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками.

Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на топливном рынке сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он сообщил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые правительством меры сработали – ситуация во многих регионах становится легче.