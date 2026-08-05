Казанско-Богородицкую церковь в Буинском районе включат в реестр ОКН

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Казанско-Богородицкую церковь в селе Большое Фролово Буинского района включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно пресс-службе, храм, возведенный в 80-х годах XVIII века и перестроенный в XIX столетии, является одним из старейших и крупнейших деревянных культовых сооружений Татарстана. В мае 2026 года при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова здесь начались реставрационные работы, завершить которые планируют в 2027 году.

Эксперты называют церковь ценным образцом храмовой архитектуры первой половины XIX века с уникальным сочетанием стилей барокко и классицизма. Подлинные центральный и придельные иконостасы, а также настенные иконы сохранились до наших дней без поздних записей и поновлений, что делает храм редчайшим примером аутентичного убранства. Особую ценность представляет монументальная живопись на холстах, украшающая интерьер летнего храма.

Программа росписей, посвященная Страстному циклу, признана выдающимся произведением церковного искусства, не имеющим аналогов в Татарстане и за его пределами. Как подчеркивают специалисты, этот комплекс представляет особую значимость для всей Русской Православной Церкви.