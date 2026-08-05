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Экономика 5 августа 2026 18:36

Татарстан направит 778 млн рублей на субсидирование авиарейсов

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В Татарстане в 2026 году на субсидирование региональных воздушных перевозок предусмотрено 778 млн рублей. Соответствующий перечень субсидируемых маршрутов утвердило Федеральное агентство воздушного транспорта.

За счет средств республиканского бюджета поддержку получат авиаперевозчики, выполняющие рейсы по 40 маршрутам в города России. Вылеты будут осуществляться из аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы.

Субсидии организациям воздушного транспорта предоставляются ежегодно в рамках программы повышения транспортной доступности региональных авиаперевозок. Средства направляются на компенсацию части затрат авиакомпаний, что позволяет сохранять и развивать маршрутную сеть.

Порядок предоставления субсидий курирует Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Напомним, водным перевозчикам Татарстана перечислили 66,1 млн рублей субсидий.

#субсидируемые авиаперевозки #авиаперевозки #доходы и расходы бюджета
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