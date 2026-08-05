В Казанском зооботсаду отметят День слонов

Фото: Казанский зооботсад

В Казанском зооботсаду 16 августа на новой территории «Река Замбези» пройдет большой праздник, посвященный Всемирному дню слонов. Мероприятие станет ежегодным, сообщает Казанский зооботсад.

Согласно полученной информации, главными героями дня станут три слона, живущие в зооботсаде: самец Филимон и две юные самки – Сахар и Удача. Для слоних, прибывших из Лаоса в июне этого года, это станет первой торжественной встречей с казанцами.

Напомним, Четырехлетняя Сахар и пятилетняя Удача были переданы в дар России руководством Лаоса в честь 65-летия дипломатических отношений между странами.

Сейчас в зооботсаде формируется слоновья семья. Адаптация новых обитательниц проходит успешно: девочки гуляют во внешнем вольере, киперы проводят с ними тренинги и отмечают их хороший характер.

Для гостей подготовлена насыщенная программа. На «Реке Замбези» будут работать несколько зон: образовательная часть с лекциями и квизами о роли слонов в мировой культуре; творческие мастер-классы от резиденции «Реактор» и команды «Смена.Дети»; тематические экскурсии по территории; станция «Кипера», где можно собрать угощение для животных; музыкальная сцена с выступлениями ВИА «Хит», диджеев и воспитанников студии вокала Гузель Сибгатуллиной; литературная гостиная от проекта «Смена» и открытая запись подкаста «Башка Яктан».

Праздник пройдет 16 августа с 13:00 до 20:00 на территории «Река Замбези».

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.