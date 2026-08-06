В Татарстане 6 августа ожидается переменная облачность без осадков

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В четверг, 6 августа, в республике прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4–9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью составила +10..+15 градусов, днем воздух прогреется до +23..+28.

В Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 4–9 м/с. Днем в столице – +26..+28 градусов.