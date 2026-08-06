Рынок растет, конкуренция обостряется: четыре тренда фитнес-индустрии Казани

Татарстан вошел в топ-10 крупнейших фитнес-рынков России – в республике работают 464 клуба, на 13% больше, чем год назад. Однако за внешним ростом скрывается тревожная динамика: маржинальность бизнеса упала до 5%, локальные игроки закрываются, а федеральные сети с подпиской захватывают аудиторию. Подробности – в материале «Татар-информа».





Татарстан вошел в топ-10 крупнейших фитнес-рынков России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тренд №1. Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу фитнес-клубов

Аналитики Контур.Фокуса изучили данные о фитнес-центрах и спортклубах России за первое полугодие 2026-го и сравнили их с аналогичным периодом 2025-го. Главный для Татарстана вывод – республика вошла в топ-10 крупнейших регионов России по количеству фитнес-клубов и спортцентров.

За год число игроков рынка в республике выросло с 409 до 464, или на 13,4%. По этому показателю регион оказался рядом с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Краснодарским краем и Башкортостаном.

По словам аналитика Контур.Фокуса Вероники Скороходовой, «рост отрасли можно объяснить популяризацией здорового образа жизни, государственной поддержкой спорта, налоговыми вычетами на фитнес-услуги и развитием формата «спортзал рядом с домом».

«Кроме того, фитнес сегодня представлен в разных ценовых сегментах, включая бюджетные, что также стимулирует развитие рынка», – отмечает эксперт. По ее словам, дополнительным драйвером роста стали новые жилые комплексы, где фитнес-студии все чаще занимают коммерческие помещения на первых этажах.

Тренд №2. Выручка растет, а маржинальность снижается

В целом на российском фитнес-рынке складывается парадоксальная ситуация: растут продажи, посещаемость и число клиентов, но прибыльность бизнеса снижается.

По данным Национального фитнес-сообщества, в первом полугодии продажи клубных карт в России выросли на 13,5%, дополнительных услуг – на 15,7%, а посещаемость клубов увеличилась почти на 11%. За шесть месяцев в стране открылись 365 новых фитнес-объектов, а клиентская база достигла 7,9 млн человек.

На российском фитнес-рынке складывается парадоксальная ситуация: растут продажи, посещаемость и число клиентов, но прибыльность бизнеса снижается Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но вместе с выручкой растут и расходы. «Издержки фитнес-клубов в первом полугодии выросли в среднем на 27%, тогда как стоимость услуг – примерно на 10%. Средняя маржинальность бизнеса снизилась с 7% в 2023–2025 годах до 5%, а у отдельных операторов составляет 3–5%. Поэтому главными задачами становятся не только продажи, но и удержание клиентов, развитие дополнительных услуг, повышение качества сервиса и создание более гибких форматов оплаты», – говорит глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков отмечает, что российский рынок продолжает расти в денежном выражении, однако первые признаки охлаждения и в этом разрезе уже заметны. «В первом полугодии 2026 года объем российского рынка фитнес-услуг достиг 167,6 млрд рублей. Однако рынку не удалось вернуться к темпам роста выше 20%, которые наблюдались годом ранее», – говорит эксперт.

По его словам, одним из признаков замедления рынка стало снижение количества людей, владеющих клубной картой, квартал к кварталу – впервые со времен пандемии COVID-19.

Сегодня в Казани работают около 230 фитнес-объектов Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Тренд №3. Конкуренция растет: федеральные сети усиливают позиции в Казани

По оценке FitnessData, сегодня в Казани работают около 230 фитнес-объектов (отметим, в это число входят не только фитнес-клубы). Но если еще несколько лет назад рынок формировали преимущественно местные сети, то сегодня около половины организованного рынка контролируют федеральные операторы.

«Лидером рынка на середину 2026 года является крупнейший федеральный оператор – DDX Fitness, управляющий в городе пятью клубами и занимающий более 10% рынка. Также среди ведущих игроков локальная сеть «Планета Фитнес», занимающая примерно 10% рынка. Значимые обороты, но доли менее 10% у сетей Maximus, Fitness House, Spirit Fitness и «Акимбо». Существенный оборот у единичного объекта Luciano, работающего в премиальном сегменте», – отмечает управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков.

В Национальном фитнес-сообществе отмечают, что рынок остается сегментированным.

По словам главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, Казань сегодня является одним из самых конкурентных региональных рынков страны. «Предложение растет, но платежеспособный спрос и квалифицированный тренерский состав не увеличиваются такими же темпами», – отмечает эксперт.

При этом рынок переживает перестройку. В 2026 году прекратил работу A-Fitness в ТЦ «Тандем», закрылся один из клубов сети «Планета Фитнес» на улице Хади Такташа, а также один из объектов сети X-FIT. Усиление конкуренции уже отражается на динамике всего рынка.

Клиенту психологически проще платить 1,7–2,5 тысячи рублей ежемесячно, чем единовременно приобретать годовую карту за 30–50 тысяч рублей Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Тренд №4. Подписка вместо годовой карты

Одна из причин, почему в Казани местным игрокам становится сложнее конкурировать с федеральными сетями, – смена самой модели потребления фитнес-услуг. Если раньше клиенту предлагали приобрести карту на год стоимостью от 30 до 50 тыс. рублей, то теперь многие сети делают ставку на рекуррентную модель – подписку с ежемесячными платежами.

«Это снижает финансовый барьер для клиента, но одновременно усиливает ценовое давление на традиционные клубы, продающие годовые карты», – отмечает Елена Силина.

По словам эксперта, клиенту психологически проще платить 1,7–2,5 тысячи рублей ежемесячно, чем единовременно приобретать годовую карту за 30–50 тысяч рублей. «Именно поэтому рекуррентная модель стала одним из основных драйверов местного рынка», – говорит Силина.

На этой модели строят развитие DDX Fitness и Spirit Fitness – отсюда и их лидерские позиции. Для клубов такая схема обеспечивает более стабильный денежный поток, а для клиентов – снижает барьер входа.

Еще несколько лет назад крупнейшими арендаторами торговых центров были fashion-ретейлеры. После ухода части международных брендов собственники начали искать новых якорных арендаторов, способных занять большие площади и генерировать постоянный трафик. Как обращают внимание аналитики Red Perfect, ТЦ стали активно привлекать фитнес-центры и спортивные клубы. Например, DDX Fitness открылся в «Меге». А «Франт» вообще отдал третий этаж почти полностью под wellness – там работают и фитнес-центры, и школы танцев, и падел-клуб, и бойцовский клуб, и многое другое.

Несмотря на рост конкуренции, Казань остается одним из самых дорогих фитнес-рынков среди российских городов-миллионников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сколько стоит фитнес в Казани

Несмотря на рост конкуренции, Казань остается одним из самых дорогих фитнес-рынков среди российских городов-миллионников. По данным Национального фитнес-сообщества, средняя стоимость месячного абонемента в столице Татарстана составляет около 4,3 тыс. рублей, а средневзвешенная цена годовой клубной карты находится на уровне 35 тыс. рублей.

«По этому показателю Казань входит в тройку наиболее дорогих городов-миллионников и лидирует в Поволжье», – отмечает Елена Силина.

Впрочем, многое зависит от формата клуба. По словам эксперта, в массовом сегменте предложения по подписке начинаются от 1,7–1,9 тыс. рублей в месяц. Стоимость годовых карт в многофункциональных клубах обычно составляет от 22 до 50 тыс. рублей, а клубы с бассейнами и развитой инфраструктурой предлагают абонементы в диапазоне 35–63 тыс. рублей.

Премиальный сегмент начинается от 100–200 тыс. рублей в год. Отдельные комплексные продукты могут стоить значительно дороже.

Несколько выше оценивают средний чек в FitnessData.

«Если учитывать все типы фитнес-объектов – клубы и студии, – средняя стоимость абонемента в Казани составляет около 60 тыс. рублей в год. Самыми дорогими остаются студии пилатеса, EMS-тренировок и персонального тренинга, где годовые расходы клиента могут превышать 100 тыс. рублей», – говорит управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков.

При этом, по его словам, фитнес в Казани все еще обходится дешевле, чем в Москве. «Разница в средней стоимости годового абонемента между Москвой и Казанью достигает 20–30 тыс. рублей. Если сравнивать с другими городами Поволжья, то цены в Казани сопоставимы с большинством миллионников, но заметно выше, чем в городах с населением менее миллиона человек», – отмечает эксперт.