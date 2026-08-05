«Эконаследие» из Казани вышло в финал детского экологического форума

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Команда «Эконаследие» из Центра детского творчества «Танкодром» Казани вышла в финал IV Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ). Казанские школьники представили проект «По тропе Эконаследия: цифровая экосистема экологических игр для школьников» в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Над проектом работали 27 учеников. Они создали цифровую экосистему из девяти игр разных жанров – от браузерных головоломок до 3D-симуляторов с открытым миром. В проект вошли квесты-викторины «Спаси планету» и «Экогерои», система игр «ЭкоРеалм», кроссплатформенная игра «EcoSort» и симулятор «ЭкоБиомы».

Создатели проекта объединили обучение и игровой процесс. Экосистема помогает школьникам получать знания об экологии, формировать ответственное отношение к окружающей среде и применять полученную информацию на практике.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Одна из особенностей проекта – механика «реального вклада». Заработанные в играх ЭкоКоины можно конвертировать в реальные экологические действия, например посадку деревьев или участие в природоохранных акциях. Таким образом, решения, которые игрок принимает внутри игры, могут приводить к реальным изменениям.

В очный этап форума прошли команды из 51 региона России. В финале участникам предстоит представить и защитить свои проекты, обменяться опытом и побороться за звание лучших в сфере экологических инициатив.

Финал IV Всероссийского детского экологического форума пройдет 29 и 30 сентября в Магнитогорске.

Школьники из Татарстана уже трижды становились победителями Всероссийского детского экологического форума. В 2023 году команда республики победила в номинации «Чистая вода: уборка береговых линий школьными отрядами», в 2024 году – в номинации «Лучший проект по формированию экопривычек», а в 2025 году – в номинации «Лучший проект по мониторингу воздуха».