В 12 районах Татарстана впервые пройдут татарские фатирники

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Институт развития городов республики впервые проведет серию татарских фатирников в 12 муниципальных образованиях. Новый проект станет частью фестиваля «Курше» и пройдет с 13 августа по 18 сентября. О запуске нового формата рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» куратор событийных программ Института развития городов Татарстана Данил Данилов.

«В некоторых муниципалитетах не были представлены проекты по «Курше. Мирас». Это связано либо со слабой идеей, либо с тем, что авторы не успели глубоко проработать проект и обосновать бюджет. Поэтому мы продумали новый формат, когда приезжаем в муниципалитет и показываем, каким может быть событие в рамках конкурса и какие ценности оно может нести», – отметил он.

По словам Данилова, татарский фатирник – это современное переосмысление традиционного квартирника, камерного музыкального вечера под открытым небом. Общественные пространства оформят коврами, винтажной мебелью и ретродекором, чтобы воссоздать атмосферу дворов, где соседи собирались вместе, общались и проводили вечера.

Для гостей организуют традиционный татарский чайный стол с самоваром, травяным чаем и национальными угощениями, а также площадки для шахмат, настольного тенниса, классиков, «резиночки» и других дворовых игр.

Музыкальная программа пройдет в формате открытого караоке. Вместе с казанскими исполнителями на сцену выйдут местные артисты, а зрители смогут присоединиться к исполнению известных татарских и русских песен.

«Мы обязательно собираем местных артистов, которые исполняют свои композиции. Будет караоке, где все смогут подпевать, будут традиционные дворовые игры и татарский чайный стол», – рассказал Данилов.

Первый татарский фатирник состоится 13 августа в Лаишевском районе. Затем мероприятия пройдут в Актанышском, Алькеевском, Заинском, Кайбицком, Муслюмовском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском и Ютазинском районах. Все площадки будут расположены в общественных пространствах, благоустроенных в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Кроме того, 30 октября Институт развития городов Татарстана совместно с Республиканским ресурсным центром поддержки НКО проведет образовательную программу для участников конкурса «Курше». Федеральные эксперты помогут авторам проектов доработать идеи, глубже проработать концепции и определить целевую аудиторию.