Досрочный выход на пенсию: кому доступен в Татарстане, и как оформить

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При наличии продолжительного трудового стажа граждане могут оформить страховую пенсию раньше установленного возраста. Кто вправе воспользоваться этой льготой и какие документы потребуются – в материале «Татар-информа».

Кто имеет право на досрочное назначение пенсии

Основания для досрочного выхода на пенсию закреплены в федеральном законодательстве. К ним относятся:

- граждане с длительным стажем работы. Мужчины, имеющие не менее 42 лет страхового стажа, и женщины со стажем от 37 лет могут оформить пенсию на два года раньше общеустановленного срока. При этом возраст выхода не может быть ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

- медицинские, педагогические и творческие работники. Для врачей необходим стаж не менее 25 лет при работе в сельской местности либо 30 лет — в городе. Педагогам требуется 25 лет профессиональной деятельности, а представителям творческих профессий — от 15 до 30 лет в зависимости от вида деятельности.

- работники Крайнего Севера. Право на досрочную пенсию возникает у тех, кто проработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера либо 20 лет в местностях, приравненных к ним. В этом случае выйти на пенсию можно на пять лет раньше.

- сотрудники вредных и опасных производств. Для работников, занятых на особо опасных производствах, пенсионный возраст составляет 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин. Для остальных категорий работников с вредными условиями труда — 55 и 50 лет соответственно. Дополнительно необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов (баллов).

Кроме того, право на досрочное пенсионное обеспечение предусмотрено для многодетных матерей, граждан с инвалидностью, а также некоторых опекунов.

Какие документы понадобятся

- заявление о назначении страховой пенсии;

- СНИЛС;

- трудовую книжку в бумажном или электронном виде;

- документы, подтверждающие право на льготу (например, справки о работе во вредных условиях, свидетельства о рождении детей и другие подтверждающие документы);

- реквизиты банковского счёта для перечисления выплат.

При необходимости специалисты Социального фонда России могут запросить дополнительные сведения. Это является частью стандартной процедуры проверки права на назначение пенсии.

Как подать заявление

Документы можно направить в территориальное отделение Социального фонда России лично, через МФЦ, по почте либо в электронном виде через портал «Госуслуги». По письменному согласию гражданина заявление также вправе подать работодатель. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. Если все требования соблюдены и право на досрочную пенсию подтверждено, выплаты будут назначены с даты обращения.