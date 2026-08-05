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Общество 5 августа 2026 17:16

Диетолог рассказал о случаях похудения на фастфуде

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Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский рассказал о случаях похудания, когда люди питались лишь фастфудом. В качестве примера он привел западных студентов.

«Было достаточно большое количество исследований, в том числе дипломных работ, на Западе, где студенты худели на фастфуде, как бы это странно ни звучало. То есть у человека дважды в день было посещение ресторана быстрого питания, тем не менее он худел. И его анализы крови даже улучшились», – рассказал Пристанский в беседе с «Радио 1».

При этом диетолог отметил, что ключевую роль в вопросе похудания играет не столько состав продукта, сколько общий баланс энергии и дисциплина.

«Как бы это печально ни звучало, но всё очень сильно стоящее и достойное в нашей жизни добивается, как правило, дисциплиной и трудом. Волшебной таблетки здесь не будет», – подытожил он.

#диетолог #фастфуд #похудание
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