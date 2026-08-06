В Казани планируют создать Управление городского лесничества

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В исполнительном комитете столицы Татарстана может появиться новое подразделение – Управление городского лесничества. Проект соответствующего решения Казанской городской Думы пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Муниципальное казенное учреждение будет отвечать за использование, охрану, защиту, воспроизводство и лесоразведение городских лесов, а также за осуществление муниципального лесного контроля.

В частности, управление будет выступать в качестве муниципального заказчика по контрактам, связанным с лесным хозяйством, заниматься мероприятиями по охране окружающей среды в пределах своей компетенции, участвовать в ликвидации несанкционированных свалок, готовить документы по созданию и упразднению лесничеств на территории города, осуществлять мероприятия по лесоустройству, вести учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, организовывать муниципальную экспертизу проектов освоения лесов, осуществлять муниципальный лесной контроль, отвечать за организацию мер пожарной безопасности в лесах и так далее.

Кроме того, именно новое учреждение будет готовить муниципальные правовые акты об установлении ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Казани, в целях его аренды, а также об установлении ставки платы за единицу объема древесины, выдавать предписания физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения и участвовать в судах по спорам в пределах своей компетенции, в том числе – от имени исполкома города.

Предполагается, что начальник Управления городского лесничества будет назначаться руководителем исполнительного комитета Казани по контракту, заключаемому в соответствии с законодательством.