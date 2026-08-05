Педагогов-библиотекарей РТ приглашают на Всероссийский конкурс профмастерства

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России открыло прием заявок на Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Конкурс реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина и направлен на поддержку педагогов-библиотекарей, развивающих современные школьные библиотеки, популяризирующих чтение и реализующих просветительские проекты для детей и молодежи, сообщают организаторы.

По полученной информации, в первом сезоне от Татарстана победителями стали Лейсан Мубаракшина из мамадышской школы №3 (в категории школ с численностью учащихся от 101 до 500 человек) и Евгения Мингазетдинова из Костенеевской школы Елабужского района (в категории до 100 человек). Призерами в категории до 100 человек стали Зилия Сахбутдинова из Большенуркеевской школы Сармановского района и Светлана Иванова из Иштуганской школы Сабинского района.

Согласно сообщению, первый сезон объединил более 2,8 тыс. педагогов из 89 регионов России. По итогам определены 15 победителей и 28 призеров из 27 регионов. Лучшие авторские практики опубликованы на сайте конкурса и используются педагогами по всей стране.

«Мы уделяем большое внимание развитию школьных библиотек – как одному из важнейших инструментов формирования ценностей у подрастающего поколения. Во все школы направлены три перечня произведений, рекомендованных Минпросвещения России: для изучения в рамках литературного чтения и литературы, для внеклассного чтения и перечень произведений патриотической направленности, созданных современными писателями. Системно работаем над повышением статуса школьного библиотекаря. И этот конкурс – важный шаг к тому, чтобы показать: библиотекарь сегодня – это наставник, проводник в мир знаний», – отметил Сергей Кравцов.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что школьная библиотека становится частью образовательной среды, где дети получают доступ к знаниям и развивают интерес к чтению. Ключевую роль в этом играют педагоги-библиотекари. Первый сезон показал востребованность их практик, во втором организаторы рассчитывают объединить еще больше специалистов.

К участию приглашаются действующие работники общеобразовательных организаций, отвечающие за деятельность школьных библиотек. Заявки принимаются до 30 сентября на официальной странице проекта. Победителей определят в трех категориях: школы с численностью до 200 человек, от 201 до 500 и свыше 500.

В рамках конкурсных испытаний участникам предстоит провести просветительские мероприятия для школьников с использованием материалов Российского общества «Знание» – в формате мастер-лекции или интеллектуального турнира Знание.Игра. На следующем этапе сотрудники школ представят экспертам собственные практики по развитию библиотек и популяризации чтения. Финалисты встретятся в Москве, где решат практические кейсы. Имена победителей объявят в декабре 2026 года на II Международном форуме школьных библиотекарей.