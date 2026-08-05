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Происшествия 5 августа 2026 15:52

Двоих подростков будут судить за граффити на православном храме в центре Казани

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Двоих подростков в Казани обвиняют в вандализме и в повреждении объектов культурного наследия. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

По данным следствия, инцидент произошел 31 мая 2026 года. Подростки с помощью аэрозольных баллончиков разрисовали стену Николо-Гостинодворского храма, расположенного на улице Кремлевской. Правоохранители отмечают, что здание православного храма является объектом культурного наследия федерального значения.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.

#акт вандализма #вандалы #граффити
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