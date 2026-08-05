Двоих подростков будут судить за граффити на православном храме в центре Казани

Двоих подростков в Казани обвиняют в вандализме и в повреждении объектов культурного наследия. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

По данным следствия, инцидент произошел 31 мая 2026 года. Подростки с помощью аэрозольных баллончиков разрисовали стену Николо-Гостинодворского храма, расположенного на улице Кремлевской. Правоохранители отмечают, что здание православного храма является объектом культурного наследия федерального значения.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до трех лет лишения свободы.