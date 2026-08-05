Прыгун в воду Шлейхер занял десятое место на трехметровом трамплине на ЧЕ
В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В шестой соревновательный день медали разыгрывались в прыжках в воду – на трехметровом трамплине у мужчин.
Представитель Татарстана Никита Шлейхер занял в финале десятое место, набрав 409,15 балла. Еще один россиянин Григорий Иванов расположился на 11-месте.
Победу одержал немец Маритц Весеманн – набрал 506,80 балла.
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции 31 июля по 16 августа.