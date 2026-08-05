news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 августа 2026 22:33

Прыгун в воду Шлейхер занял десятое место на трехметровом трамплине на ЧЕ

Читайте нас в
Телеграм
Прыгун в воду Шлейхер занял десятое место на трехметровом трамплине на ЧЕ
Фото: tatdiving.ru

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В шестой соревновательный день медали разыгрывались в прыжках в воду – на трехметровом трамплине у мужчин.

Представитель Татарстана Никита Шлейхер занял в финале десятое место, набрав 409,15 балла. Еще один россиянин Григорий Иванов расположился на 11-месте.

Победу одержал немец Маритц Весеманн – набрал 506,80 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции 31 июля по 16 августа.

#никита шлейхер #прыжки в воду
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Беспилотную опасность объявили в Татарстане

5 августа 2026

ВТБ: заемщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить

5 августа 2026
Новости партнеров