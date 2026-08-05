Доля рыночной ипотеки в Татарстане достигла 45,1% в июле

В июле 2026 года доля рыночной ипотеки в Татарстане достигла 45,1% от общего объема выдач, следует из исследования аналитиков «Домклик». По этому показателю республика вошла в число регионов-лидеров по спросу на кредиты без господдержки среди крупнейших ипотечных рынков России.

При этом льготные программы по-прежнему занимают большую часть рынка. На них в Татарстане пришлось 54,9% выдач, однако за месяц их доля сократилась на 18,6 процентного пункта.

Основным драйвером льготного сегмента остается «Семейная ипотека». В Татарстане на нее пришлось 52% всего объема ипотечного кредитования. Еще 2,4% заняла ИТ-ипотека. Другие льготные программы в структуре выдач республики занимают незначительную долю.

В целом по России объем выдач льготной ипотеки в июле составил 144,9 млрд рублей, что на 42,3% меньше июньского показателя. Аналитики связывают снижение с ажиотажным спросом в июне на фоне обсуждавшихся изменений условий «Семейной ипотеки». После того как решение об ужесточении программы было отложено, спрос вернулся к обычным значениям.

Одновременно растет интерес к рыночным кредитам. По итогам июля доля базовой ипотеки в России достигла 43%, а объем выдач по таким программам составил 109,2 млрд рублей – максимальный показатель за последние два года.

По данным «Домклик», Татарстан занял шестое место среди крупнейших региональных ипотечных рынков по доле «Семейной ипотеки». Выше показатель только в Ростовской области (69,8%), Краснодарском крае (63,4%), Тюменской области (58,5%), Башкортостане (54,7%) и Московской области (49,8%).