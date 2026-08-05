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На главную ТИ-Спорт 5 августа 2026 22:42

Тренер Шлейхера прокомментировал выступление спортсмена

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Тренер Шлейхера прокомментировал выступление спортсмена
Фото: minsport.tatarstan.ru

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер занял десятое место в финале на трехметровом трамплине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Этот результат для «ТИ-Спорта» прокомментировал тренер спортсмена Дмитрий Шлыков:

«Пока сказать сильно ни чего не смогу, нужно с Никитой обсудить как он себя чувствовал. Как будто не напрыгал то количество попыток которое нужно было чтоб уверенно прыгать», – сказал Шлыков.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.

#прыжки в воду #никита шлейхер
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