Тренер Шлейхера прокомментировал выступление спортсмена

Фото: minsport.tatarstan.ru

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер занял десятое место в финале на трехметровом трамплине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.



Этот результат для «ТИ-Спорта» прокомментировал тренер спортсмена Дмитрий Шлыков:

«Пока сказать сильно ни чего не смогу, нужно с Никитой обсудить как он себя чувствовал. Как будто не напрыгал то количество попыток которое нужно было чтоб уверенно прыгать», – сказал Шлыков.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа.