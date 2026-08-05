Минобороны второй раз за сутки сообщило об уничтожении БПЛА над Татарстаном

Минобороны России второй раз за сутки сообщило об уничтожении БПЛА над Татарстаном. Об этом говорится в сообщении ведомства в МАКС. Отмечается, что средства ПВО уничтожили БПЛА над республикой сегодня, 5 августа, в период с 8.00 до 20.00.

Сегодня же утром в 8.17 на своем канале в МАКС Минобороны опубликовало сообщение об уничтожении БПЛА над Татарстаном – в период с 20.00 4 августа до 8.00 5 августа.

Всего за сегодняшний день в период с 8.00 до 20.00 в небе над регионами России были сбиты 200 вражеских БПЛА.

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.