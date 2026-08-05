Как оживить «Полукамушки»: что предлагают для исторического центра Зеленодольска

Исторический квартал в Зеленодольске удалось сохранить от сноса, восстановить часть домов и привлечь инвесторов. Теперь перед городом стоит новая задача – наполнить территорию жизнью. Этому был посвящен Всероссийский урбанистический хакатон «Города», где архитекторы представили два разных сценария развития территории.





Исторический квартал в Зеленодольске удалось сохранить от сноса, восстановить часть домов и привлечь инвесторов

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Зачем «Полукамушкам» понадобился хакатон

В центре Зеленодольска несколько дней работали архитекторы, урбанисты и эксперты. Две команды из разных регионов России изучали старые карты, проекты реставрации, существующие пешеходные маршруты, окружение квартала «Полукамушки» и планы инвесторов. Их задача выходила далеко за рамки архитектуры – понять, как вернуть жизнь в место, которое удалось спасти, но оно пока так и не стало полноценной частью современного города.

В центре Зеленодольска несколько дней работали архитекторы, урбанисты и эксперты. Работа проходила в рамках очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города» Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Работа проходила в рамках очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Одной из главных задач стало определение будущей роли трех домов, оставшихся в собственности муниципалитета. Именно они, как рассчитывают организаторы, могут стать основой будущего развития «Полукамушков» и задать направление для частных инвесторов.

«Сейчас момент, когда нам нужно запустить жизнь в «Полукамушках». Многие инвесторы ждут какого-то ясного видения, для чего же это место, чтобы дальше заниматься своими объектами», – объяснила учредитель Института городских исследований «Тамга», социолог, соавтор концепции ревитализации квартала Марья Леонтьева.

Марья Леонтьева: «Сейчас момент, когда нам нужно запустить жизнь в «Полукамушках» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом проектировать участникам пришлось не на пустом месте. В квартале живут люди, идет благоустройство, появились первые резиденты. Новые идеи должны были учитывать эти изменения и стать продолжением уже начавшейся работы. Директор Института развития городов Татарстана Наиля Нагуманова назвала «Полукамушки» наследием, которое должно оставаться действующим, а не «застыть» во времени.

«Нам, безусловно, важно его сохранять и делать активным, чтобы жизнь в подобных пространствах, как бы это ни было сложно, в обязательном порядке продолжалась», – подчеркнула она.

Наиля Нагуманова назвала «Полукамушки» наследием, которое должно оставаться действующим, а не «застыть» во времени Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поэтому, по словам организаторов, хакатон в историческом квартале был не конкурсом отвлеченных идей. Он стал попыткой ответить на вопрос: что должно происходить в спасенных исторических домах, чтобы квартал не превратился в декорацию или в очередную торговую площадку?

Двадцать шесть домов и десять лет борьбы

«Полукамушки» считаются историческим ядром Зеленодольска. Квартал включает 26 домов, построенных на рубеже XIX–XX веков для инженерно-технических работников Паратского металлургического завода. Первоначально здания были одноэтажными и каменными, но позднее над ними появились деревянные вторые этажи. Так возникло название: дома были наполовину каменными, наполовину деревянными.

После того как жители переехали в новые квартиры, пустующие здания начали стремительно разрушаться, несколько из них пережили пожары Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Когда началась программа расселения аварийного жилья, многие дома уже требовали серьезного ремонта. После того как жители переехали в новые квартиры, пустующие здания начали стремительно разрушаться, несколько из них пережили пожары. Все чаще стали звучать предложения снести старую застройку и использовать территорию под новое строительство. Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова описала этот период как настоящую борьбу.

«Нам пришлось биться за эту территорию насмерть, чтобы не дать ее снести тем силам, которые всех сильней, – строителям, лоббистам строителей, большим красивым инвесторам, которые хотели построить большие красивые торговые центры. Это была очень конфликтная, яростная борьба. Она была видимая и невидимая миру», – рассказала она.

Олеся Балтусова: «Нам пришлось биться за эту территорию насмерть, чтобы не дать ее снести тем силам, которые всех сильней, – строителям, лоббистам строителей, большим красивым инвесторам, которые хотели построить большие красивые торговые центры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спасти квартал, по словам Балтусовой, удалось благодаря совместной работе краеведов, историков, журналистов, фотографов, общественников и специалистов по охране наследия. Постепенно общественная волна дошла до республиканского руководства, после чего началась разработка концепции сохранения территории.

«Каждый шаг проходил через мучительные конфликты и столкновение интересов. И то, что мы дошли до победного, – это, мне кажется, просто нам сопутствовала удача. Поэтому темные силы проиграли, а светлые победили», – сказала Балтусова.

В 2016 году была утверждена концепция мягкой ревитализации «Полукамушков». Она предполагала, что часть домов сохранит жилую функцию, а другие здания будут переданы инвесторам и приспособлены под новые общественные и коммерческие задачи Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

От расселения и пожаров – к восстановлению

В 2016 году была утверждена концепция мягкой ревитализации «Полукамушков». Она предполагала, что часть домов сохранят жилую функцию, а другие здания будут переданы инвесторам и приспособлены под новые общественные и коммерческие задачи. Это стало компромиссом между полным превращением территории в торговый кластер и сохранением всего квартала исключительно жилым.

Восемь домов первой линии восстановили за счет бюджета Татарстана. В них провели коммуникации, оборудовали современные санузлы, отремонтировали конструкции и сохранили исторический облик. После завершения работ жители вернулись в свои квартиры.

Остальные дома постепенно передавались частным собственникам. По последним данным, за шестью инвесторами сейчас закреплены около 15 объектов. В одном из восстановленных зданий работает архитектурное бюро, в другом разместилось агентство недвижимости.

Три здания закреплены за муниципалитетом. Ранее здесь предполагалось разместить художественную галерею, библиотеку, управление культуры и другие проекты. Еще в двух домах обсуждалось открытие музеев зеленодольских заводов им. Серго и Горького.

Сейчас в квартале также развивают общественное пространство. Уже появились транзитные маршруты, мощение, освещение и видеонаблюдение. В дальнейшем здесь планируют установить фонтан, скамейки, качели, детские площадки и малые архитектурные формы.

«Самое важное – озеленение. Мы хотим сохранить атмосферу старых палисадников: проектом предусмотрены плодовые деревья, яблоневый сад и даже небольшой общественный огород, где жители смогут выращивать овощи и зелень», – рассказывал ранее «Татар-информу» главный архитектор города Дамир Шакиров.

Однако, по его словам, без единого сценария квартал рискует распасться на отдельные объекты: жилые дома будут существовать сами по себе, инвесторы – ждать посетителей, а муниципальные здания – искать собственное назначение. Именно с этим «сгустком вызовов» и пришлось работать участникам хакатона.

«Станция Живая»: жилье для промышленного города

Концепция первой команды получила название «Станция Живая». Архитекторы построили ее вокруг промышленной специфики Зеленодольска. По их мнению, исторический квартал должен стать не только туристическим пространством, но и местом для жизни людей, которые приезжают работать на городские предприятия.

Авторы предложили разместить в «Полукамушках» разные форматы жилья – гостиницы, хостелы, апартаменты и квартиры для аренды. Такое жилье, по задумке команды, могли бы использовать специалисты, приезжающие в Зеленодольск по контрактам или в длительные командировки.

Одновременно архитекторы предложили восстановить историческую планировку квартала, вернуть центральную пешеходную ось, а общественные пространства отделить от жилых. Вдоль главной улицы предполагалось разместить коммерческие объекты, а рядом с домами – палисадники, небольшие сады и тихие зоны отдыха.

Для трех муниципальных домов команда предложила функции центра профориентации, культурного центра и центра долголетия.

По задумке архитекторов, такое сочетание жилья, общественных пространств и коммерции позволит сделать «Полукамушки» живым кварталом, а не только туристической достопримечательностью.

«Полукремль»: культурный центр в исторических домах

Вторая команда выбрала более символический и событийный подход. Авторы обратили внимание, что у Зеленодольска сохранились «целых 26 камушков основания города» – домов, которые росли и перестраивались вместе с горожанами. Из этого образа возникло название концепции – «Полукремль».

Авторы предлагают превратить «Полукамушки» в новый общественно-культурный центр Зеленодольска. Здесь, по их мнению, должны появиться площадки для городских мероприятий, просветительских проектов и пространств, посвященных истории города.

Команда предложила не скрывать историю квартала, а показать, как он менялся с годами. Одни дома предлагают восстановить в историческом виде, другие – приспособить под современные функции, а в отдельных местах добавить новые архитектурные элементы.

В архитектуре могут использоваться разномасштабные окна, напоминающие бойницы, обожженная древесина как отсылка к пережитым пожарам, озелененные элементы, напоминающие земляные валы, и металлические детали. Пристройки, проемы, фактуры и следы прежней жизни предлагается не считать случайным шумом, а включить в каталог допустимых решений для собственников.

Общественно-культурная база формируется из восьми домов. В них предложено разместить апартаменты, событийный зал, общественный центр, центр памяти, гостиницу, кофейню, детский досуговый центр и просветительское пространство. Все здания должны выходить во внутренний зеленый двор с лекторием и сценой.

Три муниципальных дома авторы предложили сделать центром квартала. В них должны разместиться апарт-отель, событийный зал для церемоний, встреч, кинопоказов и культурных мероприятий, а также общественно-культурный центр с туристско-информационным центром, выставочным пространством, приемной главного архитектора и командой управления территорией.

«Снова над этой территорией встали звезды»

Победу в хакатоне одержала концепция «Полукремль». Вместе с тем эксперты и представители города сошлись во мнении, что при дальнейшей работе над кварталом стоит объединить лучшие идеи обеих команд.

«Вы тоже сейчас уже зеленодольцы, и все мы будем нести солидарную ответственность за наш город и за «Полукамушки». Работы впереди очень много. Мы внимательно посмотрим все предложения, еще раз их обсудим. Возможно, мы соберем из двух проектов что-то общее», – сказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Михаил Афанасьев: «Работы впереди очень много. Мы внимательно посмотрим все предложения, еще раз их обсудим. Возможно, мы соберем из двух проектов что-то общее» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для Олеси Балтусовой, по ее словам, защита проектов стала символичным моментом. Она напомнила, что больше десяти лет назад главной задачей было отстоять исторический квартал и не допустить его сноса, а сегодня специалисты уже обсуждают, как он должен жить после восстановления.

«Когда я сегодня слушала проекты, у меня было ощущение дежавю. Мне показалось, что снова подул свежий ветер и снова над этой территорией встали звезды. Это какое-то второе прокачивание территории. Тогда мы боролись за то, чтобы спасти «Полукамушки», а сегодня думаем о том, какой жизнью они будут жить дальше», – сказала Балтусова.

Теперь экспертам, администрации района и инвесторам предстоит детально проанализировать обе концепции и определить, какие решения войдут в дальнейшую программу развития исторического квартала. Именно после этого работа над новым этапом возрождения «Полукамушков» продолжится уже на практике.