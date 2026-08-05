Бег, йога и экскурсии: На Голубых озерах в августе пройдут бесплатные занятия

В августе на территории заказника «Голубые озера» организуют серию бесплатных мероприятий для жителей и гостей Татарстана, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Согласно полученной информации, для любителей активного отдыха проведут занятия бегового клуба, скандинавскую ходьбу по лесным тропам и поход по образовательной тропе. Для желающих восстановиться – кундалини-йогу и медитации с этническими музыкальными инструментами.

Также состоятся лекции о природе заказника: о птицах, обитающих на Голубых озерах, о видах из Красной книги Татарстана и об особо охраняемых природных территориях. Дополнит программу экскурсия «Тайна воды Голубых озер» – о том, почему вода не замерзает зимой и сохраняет голубой цвет круглый год. Для детей организуют мастер-классы по росписи гипсовых фигурок и созданию блокнотов из переработанной бумаги.

Расписание и запись на занятия доступны в социальных сетях Голубых озер.