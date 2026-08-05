Минюст РТ: перевод робота RPA на свободное ПО экономит бюджетные средства

Татарстан внедрил робота RPA для автоматизации переноса муниципальных актов в регистр и с 2025 года он проставляет в текстах актов ссылки на другие нормативные акты при включении в их регистр. Перевод робота на свободное ПО позволил сэкономить бюджетные средства, при этом работа по увеличению его производительности продолжается, заявил замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов на коллегии ведомства.

«Республика Татарстан стала единственным регионом в Российской Федерации, применившим эту инновационную технологию. Автоматизация переноса данных позволила оптимизировать рабочие процессы и высвободить время сотрудников для актуализации актов и проведения их правовой экспертизы», – подчеркнул он.

Ибятов отметил, что цифровизация процесса началась еще в 2020 году, когда портал был интегрирован с государственным регистром муниципальных нормативных правовых актов. Благодаря доработке карточек учета муниципалитеты поддержали внедрение нового функционала, что позволило превратить портал в единый источник официального опубликования документов и их направления в реестр.

«Следующим логичным шагом стал уход от платного иностранного ПО. Ежегодные затраты на лицензию и техническую поддержку создавали лишнюю нагрузку на бюджет», – пояснил замминистра.

В текущем году программисты Минцифры РТ успешно перевели алгоритм на открытое программное обеспечение. Сейчас специалисты работают над увеличением скорости проведения операций. Ожидается, что благодаря отказу от лицензии, экономия бюджетных средств составит более 500 тыс. рублей ежегодно. При этом, робот продолжает развиваться: с 2025 года он автоматически проставляет в текстах муниципальных актов ссылки на федеральные, региональные и местные нормативные документы.