«Единая Россия» получила первую строку в бюллетене на выборах в Госдуму

фото: официальный портал "Единой России"

Жеребьевка по распределению мест в избирательном бюллетене состоялась в Центризбиркоме. В ней приняли участие 11 политических партий, федеральные списки кандидатов которых прошли регистрацию, сообщает официальный портал «Единой России».

По полученной информации, в процедуре участвовал член президиума Центрального совета сторонников партии, сенатор, Герой России Александр Карелин. Он отметил, что главное в избирательной кампании – соблюдать правила, честно проходить все процедуры и обеспечивать легитимный результат, оставаясь ответственными перед людьми.

Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин подчеркнул, что содержательная программа партии, реальные дела и работа с гражданами всегда важнее места в бюллетене.

«Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие, неважно, на какой дорожке ты плывешь, главное – показать результат. Мы формируем Народную программу развития страны на основе предложений жителей России, их потребностей и чаяний. И самое главное, что мы несем ответственность за нашу работу перед людьми», – заявил Головин.

Напомним, в эти дни в Татарстане проходят муниципальные форумы «Работаем на результат», где подводят итоги реализации народной программы за пять лет. Форумы проходят в Мамадыше, Базарных Матаках, Мензелинске, Бугульме и Болгарах.

Депутат Госдумы Олег Морозов отметил, что народная программа социально ориентирована, она писалась людьми и для людей. По выполнению социальных разделов Татарстан является одним из лидеров.

На первом этапе XXIII Съезда партии, состоявшегося 28 июня в Москве с участием президента Владимира Путина, «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва.

В пятерку лидеров списка вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России Владислав Головин.

Список партии в Татарстане возглавил Раис республики Рустам Минниханов. В него также вошли Герой России Александр Лапин, министр труда Эльмира Зарипова, депутаты Госдумы Айдар Метшин, Максим Топилин, Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев, Анатолий Иванов, Рустам Калимуллин и другие.

В одномандатных округах кандидатами стали депутаты Илья Вольфсон, Олег Морозов, Альфия Когогина, Марат Нуриев и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.