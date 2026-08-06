Ромашина точит «зуб» на Китай: как российские синхронистки «приговорили» Европу

В шестой день чемпионата Европы по водным видам спорта мы ждали очередных свершений от Никиты Шлейхера. А также рассчитывали на то, что наши синхронистки смогут завершить турнир красивой победой в акробатике. Но, как говорится, наши ожидания – наши проблемы. Получилась лишь половина от желаемого. Подробности – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: europeanaquatics.org

Золотой хет-трик

И начнем с прекрасного – с российских синхронисток. За ними последний год тянулся неприятный шлейф, ведь они проиграли все групповые дисциплины на чемпионате мира в Сингапуре. Но на континентальном чемпионате надо было возвращать должок. Правда, в отсутствие китаянок. Зато были испанки, которые и в Сингапуре вставляли палки в колеса и ехидничали. Речь про соус и картошку никто не забыл.

И в Париже уже успели высказать свое фи после технической программы. Дескать, «русские играют не по правилам». Правда, девушки из Испании забывают и закрывают глаза на то, что этот же элемент им судьи прощают на турнирах регулярно. Да-да, речь про гибридную связку.

И вот настал момент – финал в акробатической программе групп. Россиянки выиграли у испанок к этому моменту уже две командные дисциплины. Настало время для третьей. Подопечные Фуэнтес выступали первыми, а потом со страхом и трепетом ждали выступления и оценок наших. Но когда сборная России заряжена, ее трудно остановить, в итоге – победа наших синхронисток.

По сути, подопечные Ромашиной повторили результат чемпионата мира – снова оказались выше Испании. Это три из трех – и, что радостно, частью этого механизма российской сборной стала и татарстанская спортсменка Агния Тулупова. Да, она оказалась запасной, но свое золото она тоже получит.

Мне же хотелось бы обратить внимание на другую героиню этой команды – Светлану Ромашину. Главного тренера национальной сборной. Не будем скрывать, мы очень сомневались, когда в ноябре 2025 года ее решили поставить руководить главной командой страны. Мы задавались вопросами на этом турнире, когда в групповых дисциплинах были вторыми, третьими, четвертыми в личных соревнованиях и дуэтах.

Светлана Ромашина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мы бесились от ошибок некоторых тренеров из штаба Ромашиной, за которых отвечает именно она. Светлана же на все это отвечала с улыбкой, понимая, что победы придут, и они пришли – сразу три в группах. Что как минимум подтвердило квалификацию и амбиции Ромашиной на этом посту.

Затем было классическое окунание всего тренерского штаба в воду по окончании турнира. А сама наставница рассказала, что вечером в отеле будет и шампанское. Потому что заслужили упорной работой.

Турнир для наших синхронисток закончен. И он, как мне кажется, подарил нам главное – ощущение, что у нас выросла классная команда. У нас вырос отличный тренер в лице Ромашиной, ее помощницы Марины Голядкиной. А следующая цель – чемпионат мира – 2027. Зная максимализм Светланы Алексеевны, думаю, готовиться к нему девушки начнут уже сегодня с утра.

Ведь если в Европе мы точно номер один, то вот в мире есть еще Китай. И следующим летом в Будапеште предстоит вторая большая проверка на прочность этой новой сборной. И, по сути, там мы увидим репетицию олимпийского сражения.

Но кажется, сборная, которой мы бесконечно гордимся, к этому шагу готова.

Никита, что такое?

И если для наших «русалок» этот день стал последним на чемпионате Европы, то вот прыгунам в воду выступать еще и сегодня. А накануне, наверное, главной медальной перспективой всей сборной России и Татарстана в частности стал трехметровый трамплин у мужчин. И выступление там Никиты Шлейхера.

Прямо скажем, что от спортсмена нашей республики мы ждали хотя бы медали. Ведь золото в синхроне на вышке с Русланом Терновым нас убедило в том, что Никита может вообще всё. Но вот на деле оказалось куда хуже. Неплохими вышли только первые две попытки. А вот в третьей, четвертой и пятой он сильно напортачил. И перед последней попыткой шел на 11-м из 12 мест. Но полного провала удалось избежать – качественный заключительный прыжок принес итоговое десятое место.

Никита Шлейхер Фото: worldaquatics.com

Даже тренер спортсмена не до конца понимает причины такого результата.

«Пока сказать сильно ничего не смогу, нужно с Никитой обсудить, как он себя чувствовал. Как будто не напрыгал то количество попыток, которое нужно было, чтобы уверенно прыгать», – сказал Дмитрий Шлыков «ТИ-Спорту».

Стоит ли ругать Никиту за этот результат? Наверное, не особо, золото ведь есть. А с другой стороны, в личной дисциплине спортсмен проваливает второй крупный турнир подряд. В Сингапуре на этом же снаряде был седьмым. Кстати, многие специалисты говорят, что, дескать, Шлейхеру не хватает массы для трамплина. Но ведь этот момент могут откорректировать тренеры, ведь все мы хотим видеть Никиту как минимум с медалью Олимпиады через два года. О большем пока помолчим.