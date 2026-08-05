Эксперт Аблец: освобожденное нейросетями время люди тратят на соцсети

Большинство людей не используют время, освобожденное нейросетями, для развития, а тратят его на социальные сети. Об этом «Газете.ру» рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

По ее словам, практически все поисковые системы и браузеры предлагают готовую аналитику с помощью ИИ-агентов, что высвобождает время у людей. Однако исследования компаний, внедривших нейросети, показывают, что большинство сотрудников не используют этот ресурс для развития, стратегического планирования или решения сложных задач. По мнению Аблец, если человек направит освободившееся время на саморазвитие, он станет лучшей версией себя, но если продолжит тратить его на соцсети, результат будет неприятным.

Аблец отметила, что нейромодели различаются и дают разные ответы в зависимости от данных и настроек, поэтому важно изучать их устройство. Чтобы не подменить мышление технологией, она посоветовала глубже погружаться в работу алгоритмов, не верить слепо в «волшебство», оставлять за собой право на финальные решения и регулярно тренировать мозг.

Эксперт считает, что в будущем человечеству неизбежно придется сосуществовать с искусственным интеллектом в единой экосистеме, где ИИ-агенты станут равноправными участниками экономической деятельности.