Политолог Владимир Кутилов объяснил высокую явку на выборах в Татарстане

Владимир Кутилов

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

Высокая явка на выборы в Татарстане и в России в целом можно объяснить несколькими факторами, среди которых информационная кампания, трехдневное голосование, консолидация общества на фоне событий последних двух лет. Об этом в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» сообщил политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«Выделю несколько причин высокой явки в Татарстане. Первое — это беспрецедентная информационная кампания. Были применены новые форматы и в огромных масштабах. Второе — безусловно влияет ситуация последних двух лет, когда общество консолидировалось для защиты интересов нашей страны. Третий — это мотивационные программы, которые реализуются по всей стране», — пояснил эксперт.

Также положительное влияние на общую явку оказало трехдневное голосование. Это мера, которая пришла в избирательную систему во время пандемии коронавируса, чтобы граждане меньше контактировали между собой, а в итоге теперь такая система позволяет все большему числу людей посетить участки, добавил Кутилов.

«Есть еще пятый аспект, который мы наблюдаем в России в последние несколько лет. В тех регионах, где работает система электронного голосования, явка резко взлетает вверх, потому что большая часть избирателей привыкла пользоваться цифровыми сервисами. Для них это простой и понятный способ проголосовать», — напомнил политолог.

Однако пока такая мера реализуется только в нескольких регионах нашей страны в качестве пилотного проекта. При этом ЦИК Татарстана пристально наблюдает за этим опытом и убеждено, что за этим сервисом будущее. Однако республика начнет применение такой системы только тогда, когда пилотные моменты будут закончены и будет уверенность в технической надежности и безопасности сервиса, считает Кутилов.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходили три дня – 15, 16 и 17 марта. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они отдавали свой голос за одного из четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (от партии ЛДПР), Николая Харитонова (от партии КПРФ) или действующего главы государства Владимира Путина (как самовыдвиженец). В 20.00 избирательные участки в республике закрылись.