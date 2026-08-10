Верховный суд РФ снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму

Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ по иску партии «Родина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«Исковое заявление партии „Родина“ удовлетворить в полном объеме», – сказано в решении суда.

В иске «Родины» утверждалось, что затраты «Яблока» на агитацию значительно превышают установленные лимиты, а ряд материалов в поддержку партии распространялись лицами, объявленными иностранными агентами. Также агитация велась зарубежные социальные сети с оплатой не из избирательного фонда.

Кроме того, в заявлении говорилось, что «Яблоко» допустило существенное нарушение законодательства еще на стадии выдвижения и регистрации. Иск также содержал указания на экстремистскую деятельность партии.

В ходе заседания суда представитель Центральной избирательной комиссии РФ заявил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранных источников финансирования «Яблока». По данным ведомства, партия получала средства через третьих лиц из Соединенных Штатов и Германии.

После этого Генеральная прокуратура России выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму.

Решение Верховного суда о снятии «Яблока» с выборов может быть обжаловано в течение пяти дней. Адвокат партии заверил, что это будет сделано, а ее председатель Николай Рыбаков заметил, что решение ВС о снятии «Яблока» еще не вступило в силу.

Осенью в Татарстане, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Одновременно в республике состоятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана по Высокогорскому одномандатному округу № 50 – мандат стал вакантным после назначения Азата Зиганшина министром экологии и природных ресурсов РТ. Также жители ряда муниципалитетов изберут депутатов на освободившиеся места в представительных органах местного самоуправления. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября 2026 года.