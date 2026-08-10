Захарова: При атаке на Нижнекамск погибли девять иностранцев

Мария Захарова

Фото: пресс-служба МИД России

В результате атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск сегодня утром погибли 13 человек, большинство из которых составляют иностранцы – по предварительной информации, это восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой приводит пресс-служба дипломатического ведомства.

Около 20 иностранных граждан получили ранения, добавила Захарова.

По мнению представителя МИД России, «киевские неонацисты целенаправленно наносили удар по местам проживания и работы представителей дружественных нам государств с целью вбить клин в братские отношения между нашими народами».

«Призываем всех членов международного сообщества осудить варварские преступления укронацистов», – заключила она, выразив соболезнования родным и близким погибших, а также пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу. Утверждалось, что в числе погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. На момент атаки в хостеле находились около 100 человек, а на прилегающей территории – примерно 80.

Среди погибших есть пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы. Пострадавших земляков навестил Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов.

Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.