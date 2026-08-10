Мужчина, напавший на продавщицу цветочного магазина в Казани, пойдет под суд

50-летний житель Казани обвиняется в побоях, нанесенных из хулиганских побуждений продавщице цветочного магазина. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным правоохранителей, преступление произошло 9 июля в помещении цветочного торгового павильона на улице Бирюзовой. Пьяный мужчина бросил в сторону продавщицы стеклянную бутылку, сосуд попал женщине в область головы. Затем дебошир несколько раз ударил потерпевшую по голове, женщина упала на пол, ударившись бедром о стоящий позади нее шкаф. После этого мужчина ударил продавщицу по ноге.

Вину горожанин полностью признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, проступок обвиняемого попал на видео.