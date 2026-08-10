Узбекистан направит в РТ спецгруппу после гибели граждан страны при атаке БПЛА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2025 году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Узбекистан направит в Россию специальную рабочую группу после гибели граждан этой страны при атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Соответствующее поручение дал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба МЧС центральноазиатской республики.

»По предварительным данным, в результате инцидента погибли в общей сложности восемь граждан Республики Узбекистан, работавших <...> на строительном предприятии, действовавшем на территории города Нижнекамска, и несколько наших граждан были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести», – проинформировали в пресс-службе.

По поручению лидера Узбекистана Правительство страны создало комиссию во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым, «состоящую из представителей ответственных министерств и ведомств». Комиссии поручено выяснить состояние пострадавших граждан страны, оказать им необходимую помощь, доставить тела погибших на родину и предоставить поддержку их семьям.

В РФ же «для проведения всех необходимых мероприятий» будет направлена специальная рабочая группа, состоящая из представителей МЧС, МИДа, Минздрава, Агентства миграции при Кабмине и других профильных государственных структур.

На данный момент представители Генконсульства Узбекистана в Казани и миграционной службы уже находятся на месте происшествия. «Они, находясь в постоянном контакте с российскими коллегами, совместно принимают необходимые меры», – уточнили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу. Среди погибших там – восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. На момент атаки в хостеле находились около 100 человек, а на прилегающей территории – примерно 80.

Пострадавших земляков навестил Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президентам Узбекистана и Таджикистана Шавкату Мирзиёеву и Эмомали Рахмону.

Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.