Беляев: ремонт дома, поврежденного БПЛА, начнется после следственных действий

Ремонт дома на Школьном бульваре в Нижнекамске начнут ремонтировать сразу после завершения работы следственных органов на месте падения БПЛА. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. По его словам, правоохранители завершат указанную работу уже сегодня.

«Следственные органы сегодня завершат работу на месте падения БПЛА рядом с домом на Школьном бульваре. Сразу после этого приступим к восстановлению здания, чтобы сделать это в кратчайшие сроки. Такое поручение дал Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов во время сегодняшней рабочей поездки в Нижнекамск», – написал Беляев в МАКС.

Градоначальник добавил, что вместе с Раисом Татарстана он посетил хостел, где в результате атаки погибли девять человек.

Напомним, после удара ВСУ по Нижнекамску за медпомощью обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы.