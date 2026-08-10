Главы парламентов ряда регионов выразили соболезнования в связи с атакой на РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Руководители парламентов ряда субъектов Федерации выразили соболезнования в связи с гибелью людей при атаке БПЛА на Нижнекамск сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

В частности, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов направил правительственную телеграмму исполняющему обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марату Ахметову.

«В этот тяжелый час крымчане – с жителями Татарстана. Мы с благодарностью помним, как братская республика приходила на помощь Крыму в самые сложные и переломные моменты, и всегда готовы поддержать ее всем, чем только можем. У нас общая судьба, и мы всегда вместе – как в дни торжеств, так и в годину жестоких испытаний. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего и полного выздоровления пострадавшим», – подчеркнул Константинов.

Кроме того, соболезнования семьям погибших и пострадавших выразила исполняющий обязанности Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Тамара Тансыккужина. «С болью восприняли известие о гибели людей и ранениях мирных жителей. В этот скорбный час разделяем горе семей и близких погибших, желаем им мужества и душевных сил, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления», – сказано в отправленной ей в адрес Госсовета РТ телеграмме.

Глубокие соболезнования от имени Законодательного Собрания Пермского края выразил его спикер Валерий Сухих. «Примите слова искренней поддержки. Пермский край был и остается надежным соседом, партнером Татарстана. Это наша общая трагедия. Вы всегда можете рассчитывать на нас. Уверен, совместными усилиями преодолеем любые трудности», – заметил он.

Соболезнования выразил и Председатель Саратовской облдумы Алексей Антонов. «От имени депутатского корпуса Саратовской областной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате массированной атаки БПЛА на город Нижнекамск. В тяжелый час мы разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Пострадавшим желаю мужества и сил, скорейшего восстановления», – говорится в телеграмме.

Направил соболезнования и Председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный. «Скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины на объекты Нижнекамска», – пожелал он.

В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу. Среди погибших там – восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана. На момент атаки в хостеле находились около 100 человек, а на прилегающей территории – примерно 80.

Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.