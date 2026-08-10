В хостеле в момент попадания дрона находились около 100 человек

В пострадавшем во время атаки БПЛА ВСУ на Нижнекамск хостеле на момент атаки находились около 100 человек, и еще примерно 80 присутствовали на прилегающей территории. Об этом Раису РТ Рустаму Минниханову доложили во время осмотра пострадавшего объекта.

«Вот здание одноэтажное. <...> Дальше два двухэтажных здания на 600 человек размещения, 420 – проживает. В момент попадания 100 человек оперативно находились здесь, на территории – порядка 80 человек были <...>», – проинформировал руководителя республики докладчик.

Позднее на заседании штаба по ликвидации последствий атаки Рустам Минниханов обратил внимание на то, что погибшие рабочие должны были находиться в укрытии во время удара.

В результате ударов дронов в Нижнекамске сегодня погибли 13 человек, в том числе пятилетняя девочка, которая во время атаки спала на балконе. Пострадали 78 человек, 25 из них госпитализированы.

Девять человек погибли при ударе беспилотника по хостелу. Среди погибших там – семь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

Жители поврежденного дома сейчас находятся в центре временного размещения. Возбуждено уголовное дело «по факту террористической атаки». Сегодняшний день в Татарстане объявлен днем траура.