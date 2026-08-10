Татарстан может стать пилотным регионом по тестированию беспилотных автобусов

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Республика Татарстан может войти в число пилотных регионов, где начнут тестировать использование беспилотных автобусов. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Никитин на состоявшемся в Улан-Удэ заседании президиума Государственного совета РФ по вопросам развития общественного транспорта, которое провел глава государства Владимир Путин.

«Считаем важным распространить действие экспериментальных правовых режимов в том числе и на автобусы. Начать пилоты предлагаем в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке», – приводит слова министра пресс-служба Кремля.

При этом Никитин напомнил, что автономные трамваи уже курсируют по Москве и Санкт-Петербургу, в столичном метрополитене тестируют беспилотный поезд. «Этот опыт важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы», – выразил уверенность он.

Отдельно руководитель Минтранса упомянул успехи РТ и некоторых других субъектов Федерации в процессе обеспечения работы общественного транспорта.

«У нас в городском, речном транспорте пассажирскими регулярными лидерами выступают Москва, Нижегородская, Саратовская, Ярославская области, Республика Татарстан и Пермский край. А город Пермь вошёл в число лидеров по запуску в эксплуатацию электрического водного транспорта», – заметил он.

В Татарстане еще в 2024 году начали тестировать беспилотный электробус. При строительстве второй линии метро Казани предусмотрели возможность работы беспилотных поездов. Кроме того, разработкой беспилотных грузовиков в республике занимается КАМАЗ.