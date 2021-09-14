Пять тысяч татарстанцев определили политические предпочтения на портале Политмаркет.рф

Более 5 тысяч жителей Татарстана определили политические предпочтения на портале Политмаркет.рф, ответив на 20 ключевых вопросов.

По результатам опроса сервис выявляет ценностные установки избирателя и на основе этого предлагает партию, программа которой больше всего соответствуют его взглядам. Самыми популярными партиями среди тех, кто прошел опрос, оказались партии «Единая Россия» (соответствует предпочтениям 63% участников опроса), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (соответствует ценностям 36% участников), «Партия Роста» (соответствует предпочтениям 28% участников).

90% прошедших опрос жителей Татарстана ответили отрицательно на вопрос о том, допускают ли вероятность разрешения однополых браков в России в будущем. Почти 85% согласны сортировать мусор и платить штрафы за нарушение этого порядка.

Почти 70% считают, что богатые должны платить больше налогов, чем бедные, и столько же — что государство должно уделять больше внимания поддержке наемных сотрудников, чем защите предпринимателей.

Поровну разделились голоса татарстанцев в вопросе о том, должны ли российские женщины уделять больше времени семье, а не общественно-политической деятельности.

Голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва пройдет 17, 18 и 19 сентября. В отдельных округах Татарстана также состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и местные органы власти.