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На главную ТИ-Спорт 25 августа 2026 15:19

«Я знаю, кто это делает»: Кудашов раскрыл тайну слухов об уходе лидеров

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«Я знаю, кто это делает»: Кудашов раскрыл тайну слухов об уходе лидеров
Автор: hc-avto.ru

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал появившуюся информацию о возможном уходе из клуба нападающих Анатолия Голышева и Даниэля Спронга.

Специалист заявил заявил изданию «Европейско-Азиатские Новости», что не придает значения подобным вбросам и посоветовал болельщикам не верить непроверенным данным.

«Ну слухов у нас знаете сколько? Каждый день слухи идут, поэтому у нас много чего происходит, если все читать, что пишется… Я эту кухню хорошо знаю, знаю, кто запускает слухи, зачем и почему их запускают, где правда, где нет. Поэтому я бы посоветовал всем болельщикам не обращать внимания ни на какие слухи», — цитирует Кудашова источник.

#хк автомобилист
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