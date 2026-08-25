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Происшествия 25 августа 2026 15:11

Количество пострадавших при возгорании на Амурском ГХК выросло до 131

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Количество пострадавших при возгорании на Амурском ГХК выросло до 131, пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Ранее сообщалось, что на пожаре на Амурском газохимическом комбинате пострадали 123 человека. Погиб гражданин Китая, он был сотрудником подрядной организации.

«По оперативным данным, в происшествии на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек», – рассказал Кузнецов.

Из них 19 человек госпитализированы, 6 – в тяжелом состоянии, добавил он.

#крупный пожар #минздрав рф
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