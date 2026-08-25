В Совете по развитию такси рассказали, сколько служит автомобиль в парке

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Автомобиль в такси, как правило, эксплуатируется три года и более, сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселева.

«Автомобиль в такси эксплуатируется, как правило, три года и больше. Поэтому объективно оценивать последствия новых требований к локализации можно будет как минимум спустя год, а полноценную динамику – еще позднее», – сказала Киселева.

По ее словам, обновление автомобилей в таксопарках и у частных перевозчиков является длительным, заранее планируемым и финансовоемким процессом.

Сейчас перевозчиков сдерживают высокая стоимость машин, дорогие кредитные и лизинговые обязательства, а также рост расходов на обслуживание транспорта, добавили в пресс-службе.

В Совете также не исключают увеличения среднего возраста автомобилей в такси. По мнению Киселевой, ускорить обновление автопарков могли бы программы поддержки приобретения машин для такси, субсидирование части лизинговых и кредитных платежей, льготное финансирование, налоговые преференции и специальные ценовые предложения автопроизводителей.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу требования к локализации автомобилей, которые впервые вносятся в региональные реестры такси. Машины должны соответствовать установленным критериям локализации.

После введения требований перечень автомобилей, которые могут использоваться в такси, постепенно расширяется. Изначально в него вошли преимущественно модели Lada, «Москвич», Sollers, Evolute и Voyah. В марте список пополнили Haval F7, F7x, Jolion и Tenet T7, а в июле – еще шесть моделей, включая Tenet A8, T8 и T4L, Jeland J6, Jetour Dashing и Omoda C7. Эти автомобили производятся в России в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Ранее РБК сообщал, что спустя почти полгода после вступления новых требований в силу масштабного обновления автопарков не произошло. При этом автомобили, внесенные в региональные реестры до 1 марта 2026 года, могут продолжать работать.