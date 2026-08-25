В Казанском ЦУМе в октябре стартует выставка проекта «Булсын»

В Центре уникального мастерства в Казани проходит арт-лаборатория в рамках проекта «Булсын», посвящённого исследованию и творческому переосмыслению культурного наследия Казанской губернии. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Автор и руководитель инициативы – резидент ЦУМа, художник-керамист Наталья Пилюгина.

В арт-лаборатории участвуют более 20 человек – профессиональные художники, дизайнеры и новички. Особое место занимает сотрудничество с приютом «Шатлык» из села Пестрецы: 30 воспитанников от 3 до 15 лет знакомятся с керамикой и пробуют себя в современном искусстве.

Среди создаваемых объектов – новое прочтение образа Шурале («Ик») и керамическая карта Казанской губернии из множества фрагментов, символизирующая «разбитое прошлое, которое мы собираем в единое целое».

Итоговая выставка пройдёт в ЦУМе в октябре. Арт-объекты останутся в фонде центра на постоянное хранение. У Пилюгиной это уже седьмой проект при поддержке Фонда президентских грантов, ранее она получила государственную премию за вклад в сохранение народных художественных промыслов Татарстана.

«Керамика абсолютно непредсказуема, у нас ещё два огневых обжига. Только то, что выживет, мы сможем представить», – ответила Пилюгина на вопрос о количестве экспонатов .