Рустам Минниханов вручит Золотую Звезду родителям Героя России из Татарстана
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручит Золотую Звезду Героя России родителям погибшего на СВО гвардии капитана Тимура Гимранова. Об этом «Татар-информу» сообщил его отец Ильдар Гимранов.
Тимур Гимранов героически погиб 20 марта этого года при выполнении боевого задания. В это день командир экипажа вертолета Ка-52 Тимур Гимранов и штурман-оператор Илья Кужлев выполняли боевое задание по поражению наземных целей противника на границе ДНР и Днепропетровской области. Когда они возвращались с задания, их вертолет атаковали вражеские беспилотники. Левое крыло вертолета было подбито, он загорелся. Тимур Гимранов сохранил управление и смог посадить вертолет в поле.
Благодаря его профессионализму детонация боекомплекта не произошла. Затем экипаж покинул вертолет, однако вскоре их атаковали вражеские БПЛА. В результате полученных ранений капитан Тимур Гимранов и штурман Илья Кужлев погибли.
За совокупность боевых вылетов, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга Тимуру Гимранову было присвоено звание Героя России посмертно. Указ о присвоении звания подписал Президент России Владимир Путин.
По словам отца Героя, о том, что сыну присвоили почетное звание, он узнал буквально на днях.
«Мне позвонил командир части моего сына и сообщил эту новость. Сложно сказать, радостная она или нет, но я бесконечно рад за сына. Я всегда считал его героем, вне зависимости от того, есть у него награда или нет», – рассказал «Татар-информу» Ильдар Гимранов.
Он добавил, что в последние дни ему поступает большое количество звонков от сослуживцев сына, которые поздравляют его с таким важным событием. В ближайшую субботу супругов Гимрановых пригласили в Казанский Кремль – там Раис Татарстана Рустам Минниханов торжественно вручит им Золотую Звезду героически погибшего сына.