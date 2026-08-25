Игорь Климов: Инвестиции СИБУРа конвертируются в развитие производства

«Инвестиции конвертируются в устойчивость и возможности развития бизнеса. В 2025 году «Нижнекамскнефтехим» нарастил производство товарной продукции до рекордных 3 млн тонн. Уже в 2026 году рост производства составляет 6% – за счет запущенных производств», – рассказал член правления – исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

За последние четыре с половиной года СИБУР направил более 350 млрд рублей в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска. Общий объем инвестиций компании в Татарстане за этот период достиг 406 млрд рублей.

Ключевым элементом инвестиционной программы стал запущенный в 2025 году олефиновый комплекс ЭП-600 стоимостью 200 млрд рублей. Предприятие мощностью 600 тыс. тонн этилена в год удвоило производство этого сырья на «Нижнекамскнефтехиме».

ЭП-600 стал основой для создания новых производств в рамках действующей инвестиционной программы СИБУРа. На базе выпускаемого им этилена уже запущено первое в России и СНГ производство гексена. Следующими проектами станут установки металлоценового полиэтилена и «стирольная цепочка».

«Это позволяет нам эффективно перерабатывать сырье внутри страны, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил Климов.

«Стирольная цепочка» стала вторым по объему вложений проектом СИБУРа в Татарстане: инвестиции в нее превышают 182 млрд рублей. Производства металлоценового полиэтилена и стирольной цепочки также будут получать этилен с ЭП-600. Их запуск позволит полностью монетизировать продукцию нового олефинового комплекса. Начало производства запланирован на 2028 год.

Наша инвестиционная программа направлена на развитие перерабатывающих мощностей, расширение линейки молекул в портфеле СИБУРа, обеспечение технологической независимости и максимальную монетизацию углеводородов внутри страны с пользой для ключевых отраслей промышленности, – подчеркнул Климов.